Joana Pastrana se despide del boxeo. El 26 de junio disputará su última pelea, con el título europeo en juego, contra Anne Sophie Da Costa. “Durante toda mi carrera lo que me ha movido ha sido la ilusión de ser campeona del mundo. El sueño lo he cumplido, pero llega un momento en que no es suficiente. Mi vida tiene que continuar y no puedo ser boxeadora profesional toda la vida. La remuneración no es tan importante como para prolongarlo mucho tiempo”, ha explicado Joana en una conferencia de prensa.

“Me quedo con que me despierto por las mañanas y puedo decir que he cumplido un sueño. No todo el mundo se levanta diciendo ‘mi sueño ha sido hacer esto’. Lo que más me duele es dejar atrás esta vida y decir que soy ex boxeadora profesional. Estoy orgullosa porque desde el minuto uno no he dejado nada en el tintero, lo he hecho con el alma y dejándome la piel. Me arrepentiría si no hubiera dado el cien por cien, pero siempre lo he dado todo”, asegura.

Su camino se dirige ahora hacia el mundo del cine. Hace uno meses ya estuvo formándose como especialista y ya ha trabajado en una serie que emitirá Movistar el próximo otoño. “Llevo un tiempo dándole vueltas y es un paso importante. A la mayoría les viene el momento de la retirada sin saber qué hacer, yo he tenido la suerte de que he podido hacer pequeñas cosas y me ha llamado la atención”, dice. “Ha venido todo gracias al boxeo. Si no fuera por eso no me hubieran dado esa oportunidad. De otra manera estaría perdida sin saber por dónde tirar, como les pasa a muchos deportistas”, asume.

“He tenido el placer de participar en una serie que saldrá para otoño en Movistar Plus. Hago un papel de gladiadora. ‘El corazón del imperio’, se llama”, explica Joana. “No he hecho muchas más cosas, pero sí que he estado formándome, me queda mucho por aprender y me llama mucho la atención. Me gusta y quiero poder dedicarle todo el tiempo necesario y demostrar que no sólo sé boxear”, asegura.