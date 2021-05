Orgías sadomasoquistas y nazis, una vida marcada por el fascismo...: el pasado oscuro de Max Mosley

Ayer saltaba la noticia. El británico Max Mosley, antiguo presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), fallecía a los 81 años de edad, según confirmaba el exresponsable de la Fórmula Uno Bernie Ecclestone.

La controvertida figura, muy conocida también por su campaña en favor de la privacidad contra los tabloides británicos -que airearon fotos de una orgía en la que participaba en 2008-, presidió la FIA de 1993 a 2009, período en el tuvo sonados enfrentamientos con los dueños de las escuderías.

La voz de Max Mosley gritando en alemán resonó en el Tribunal Superior de Londres, que analizaba el escándalo sexual protagonizado por el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). The News of The World había publicado en 2008 un artículo con el contundente titular de El jefe de la F-1, en una orgía nazi con cinco prostitutas. Una noticia que provocó que tuviera que dejar el cargo que ocupaba desde 1993. No era la primera vez que se vinculaba su nombre con el fascismo: su padre, Oswald Mosley, fundó la Unión Británica de Fascistas y se casó en Berlin con Diana Mitford en una boda celebrada en casa de Joseph Goebbles con Adolf Hitler como invitado de honor. Max ha fallecido este lunes a los 81 años y 16 después de la orgía sadomasoquista de resonancias nazis.

Cinco horas de orgía sadomasoquista

Una cámara oculta captó, en una lujosa mansión del barrio londinense de Chelsea, un vídeo de cinco horas de auténtica maratón de sexo, con orgías, prácticas sadomasoquistas y, como remate, desafortunadas reminiscencias nazis. En las imágenes, Max Mosley , ataviado con uniforme de oficial nazi y dándo órdenes en alemán, mantiene prácticas sadomasoquistas con varias prostitutas y azota a dos de ellas que visten las indumentarias clásicas de los prisioneros en los campos de concentración.

Mosley sobrevivió en la FIA unos cuantos meses más, denunció al ‘News of the World’ y ganó. El juez David Eady sentenció que no hubo ningún motivo nazi en la juerga y que, aunque el público tuviese interés por ver esas imágenes, su divulgación no podía justificarse por un ‘interés público’. No le compensó con una cantidad exorbitante -sancionó el pago de unos 70.000 euros- porque consideró que ninguna podía reparar el daño que le habían causado.

Se supo en el juicio que el jefe de la Policía de Londres y su socio Ecclestone avisaron a Mosley de que le seguía gente con malas intenciones, pero no pudo parar y montó dos sesiones sadomasoquistas más antes de ser desnudado. La mujer que las grabó no quiso testificar en favor del ‘News of the World’. La gran exclusiva fue firmada por el reportero jefe, Neville Thurlbeck, que seis años más tarde estaba en la cárcel.

Max Mosley se volvió entonces contra la prensa y ganó por un ataque a su privacidad cuando salió su orgía sexual sadomasoquista con cinco prostitutas. Pero no pudo evitar que salieran a la luz los secretos más oscuros sobre su pasado que avergonzaron a sus partidarios en el Partido Laborista.

El polémico panfleto racista

Entre ellos, se encontró lenguaje racista en un panfleto electoral que se publicó con su nombre como agente electoral de un partido de extrema derecha. Se encontrado la firma de Mosley en el panfleto de un candidato del partido que fundó con su padre, Movimiento Unión, en unas elecciones en Mánchester, en 1961. Se animaba a los electores a protegerse del aumento de casos de tuberculosis o lepra. «Los inmigrantes de color amenazan la salud de tus hijos», decía la propaganda, firmada por Max como agente electoral del candidato.

Aquel partido se disolvió poco después y Max Mosley afirmaba que no es racista, que sus ideas no eran las de hace 57 años y que era miembro del Partido Laborista.

La muerte de su hijo por drogas, un nuevo escándalo

La muerte su hijo supuso un duro golpe y un nuevo escándalo en torno al jefe de la Fórmula 1. Alexander Mosley murió por un abuso de drogas en mayo de 2009, según el juez de instrucción encargado del caso. El cuerpo del hijo de Max Mosley fue descubierto el 5 de mayo de ese año en su residencia de Londres por una encargada del servicio doméstico, que le encontró tumbado sobre una mesa rodeado de artilugios empleados para el consumo de estupefacientes. La investigación sobre el caso concluyó que Mosley, de 39 años, era un consumidor de drogas duras “desde hacía muchos años”, y que últimamente había tomado con frecuencia heroína y cocaína. Además, estaba siendo tratado de una depresión.

Hitler en la boda de sus padres

Nacido en Londres el 13 de abril de 1940, era el hijo menor de Sir Oswald Mosley, quien se convirtió en diputado en la década de 1920 y más tarde en líder de la Unión Británica de Fascistas. El líder nazi Adolf Hitler asistió a la boda secreta de Sir Oswald con Lady Mitford, que se celebró en la casa de Joseph Goebbels en Berlín en 1936.

Max Mosley estudió en la Universidad de Oxford, donde leyó física, pero luego se formó como abogado y se convirtió en un abogado cuya especialidad era el derecho de patentes y marcas registradas. Su amor por el automovilismo comenzó en su juventud y participó en la Fórmula 2 para Brabham y Lotus antes de retirarse en 1969.

Tras la publicación, el multimillonario emprendió una cruzada contra los periódicos británicos y contribuyó con millones de libras a las campañas contra la prensa. Él financió a Impress, un nuevo regulador de prensa, e intentó evitar que la prensa hablara sobre la orgía. En diciembre del año pasado, la acción legal de Mosley contra el editor del Daily Mail por enviar a los fiscales un expediente que sugería que mintió bajo juramento fue desestimada por un juez del Tribunal Superior.

Fundó una empresa de fabricación de automóviles, March Engineering, y supervisó sus asuntos legales y comerciales de 1969 a 1977. Mosley se convirtió en el asesor legal oficial de la Asociación de Constructores de Fórmula Uno (FOCA) a mediados de los 70, y ayudó a redactar un acuerdo de paz entre ella y FISA, el organismo rector de la F1 en ese momento. Se convirtió en presidente de la FISA en 1991 y dos años más tarde asumió sin oposición en la FIA, el organismo rector mundial de los deportes de motor. Ocupó el cargo de presidente durante tres mandatos antes de dimitir en 2009, un año después de la publicación del artículo de News of the World.

Uno de los principales legados que dejó en su paso por la FIA fueron las reformas para asegurar una mayor seguridad en la Fórmula Uno tras el accidente mortal del brasileño Ayrton Senna en el Gran Premio de San Marino en 1994.