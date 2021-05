El drama de De Gea en los penaltis

Fútbol

Gerard Moreno estaba preparado ya para lanzar el duodécimo penalti de su equipo en la tanda, pero se encontró con la parada de Rulli a De Gea, que le liberó de la tensión de enfrentarse de nuevo a los once metros.

El delantero del Villarreal respiró de alegría y de alivio. De Gea cargaba con el drama. Discutido en los últimos años en la selección, se mantuvo como intocable en el United hasta hace unos meses. Hace tiempo que ya no.

En España cargaba con el peso de la tanda de penaltis en la que la Roja quedó eliminada del Mundial 2018 contra Rusia en la que no pudo detener ninguno. Fallaron Aspas y Koke y los rusos marcaron los cuatro que lanzaron. No les hizo falta el quinto que sí consumió España.

En realidad no detiene uno desde 2016. Cinco años sin un acierto desde los once metros. Contra el Villarreal se enfrentó a once lanzamientos y tampoco detuvo ninguno. Pero el castigo peor fue fallar el suyo, el que significaba el título para el equipo amarillo.

De Gea se marchó cabizbajo del campo, consolado por sus compañeros. Solskjaer había hecho varios cambios pensando sólo en los lanzamientos de penalti. Mata y Alex Telles entraron al campo sólo para eso. Sin haber tocado un balón se enfrentaron a su lanzamiento. El español, además, con el agravante de ser el primero. Y los dos marcaron.

De Gea carga ahora con el drama y la culpa. Solskjaer podía haber elegido sustituir al guardameta, como hizo Van Gaal en el Mundial 2014. Pero el técnico noruego confió en su portero. La suerte no estuvo de su lado.

La prensa inglesa ya ha comenzado a hacer sangre. “De Gea ha encajado 36 penaltis consecutivos antes de fallar el suyo en la tanda decisiva”, dice “The Sun”. El tabloide repasa las estadísticas y sitúa el último penalti fallado por De Gea el 23 de abril de 2016 en la semifinal de la FA Cup contra el Everton. Fue Lukaku su última víctima.

Y recuerda, además, que Henderson, el portero suplente del United, ha parado ocho penaltis en ese mismo periodo. Más sangre.