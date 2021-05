La dramática recuperación de Tiger Woods: “Mi objetivo es intentar caminar solo”

La vida de Tiger Woods se detuvo el pasado 23 de febrero. Un grave accidente automovilístico sufrido cerca de Los Ángeles le llevó al hospital, a pasar por el quirófano y le puso ante una larga rehabilitación para poder volver a llevar una vida normal. En medio de ese duro proceso de recuperación, Tiger concedió una entrevista a Golf Digest, la primera que da después del accidente.

“Mi fisioterapia me ha mantenido ocupado. Hago mis rutinas todos los días y estoy concentrado en mi objetivo número uno en este momento: caminar por mi cuenta. Dando un paso a la vez”, contó Tiger.

El accidente se produjo cuando el estadounidense se recuperaba de la operación de espalda a la que fue sometido el 23 de diciembre, su quinta intervención esa parte del cuerpo. “Este ha sido una recuperación completamente diferente. Entiendo más de los procesos de rehabilitación debido a mis lesiones pasadas, pero esto fue más doloroso que cualquier cosa que haya experimentado”, aseguró.

Tiger también habló de una imagen que publicó el pasado 23 de abril en su cuenta de Instagram y que no tardó en hacerse viral. En ella se le veía apoyado en unas muletas junto a un perro. “Es gracioso, porque en esa foto, ¡las muletas hacen que mis hombros se vean grandes! Quizá también sean los entrenamientos. Ha sido agradable tener la capacidad de mantenerme fuerte y ejercitar la parte superior de mi cuerpo. He tenido mucho apoyo de gente tanto dentro como fuera del golf, lo que significa mucho para mí y me ha ayudado enormemente. Ha sido increíble”, comentó al respecto.

El exceso de velocidad fue la causa del accidente que sufrió Tiger y lo que provocó que su coche se saliera de la carretera, cayera por un terraplén y diera varias vueltas de campana antes de quedar volcado sobre el lado del copiloto. “El señor Woods tiene suerte de haber salido con vida de esto”, dijo entonces el oficial de policía Carlos González, que fue el primer agente que llegó al lugar del accidente. Los diez airbags del vehículo, incluido uno para las rodillas del conductor, evitaron que una tragedia mayor.

Tiger sufrió múltiples fracturas en su pierna derecha, como explicó Anish Mahajan, responsable del Centro Médico Harbor de la Universidad de California en Los Ángeles, donde fue intervenido: “Sufrió importantes lesiones ortopédicas en la extremidad inferior derecha que fueron tratadas durante una cirugía de emergencia por especialistas en traumatología ortopédica. Las múltiples fracturas que afectaron tanto a la parte superior como a la inferior de la tibia y los huesos del peroné se estabilizaron insertando una varilla en la tibia. Las lesiones adicionales de los huesos del pie y el tobillo se estabilizaron con una combinación de tornillos y pasadores”.