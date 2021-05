Fútbol

Una temporada más, y ya van tres consecutivas, laLiga verá la final de la Champions League por la televisión. No hay equipos españoles en el partido definitivo por el título en el máximo torneo continental, donde el dominio de España se ha difuminado bastante, si no se ha esfumado. Manchester City y Chelsea se citan esta noche en Do Dragao para saber quién es el nuevo rey de Europa, como el curso pasado hicieron en Lisboa el Bayern y el PSG o hace dos años, el Liverpool y el Tottenham. Mayoría de conjuntos de la Premier League, que ya se han asegurado tener a dos de los últimos tres campeones.

El Liverpool fue el que tomó el relevo del Real Madrid de las tres Champions consecutivas levantadas por Zidane y de la racha de cuatro en cinco años que inauguró Carlo Ancelotti y el famoso gol de Ramos en el minuto 93. Entonces, España encadenó cinco finales seguidas teniendo representación, porque cuando falló el Real Madrid ahí estuvo el Barcelona para levantar el título ante la Juventus. El Atlético fue el otro protagonista del dominio de la Liga, que ahora se ha visto adelantada especialmente por la Premier League. Hoy se coronará un equipo inglés: puede estrenarse el City de Guardiola, que está a un paso de conseguir su primera Champions lejos del Camp Nou y Leo Messi, o repetir el Chelsea, que ya ganó en 2012 con Juan Mata y Fernando Torres.

Justo después de aquel título llegó Azpilicueta al club, que ahora como capitán puede conseguir aquello que buscaba cuando firmó por los de Stamford Bridge. No aparecía el Chelsea entre los muy favoritos a comienzos de curso, pero el relevo en el banquillo en diciembre les cambió la vida. La llegada de Tuchel, que fue finalista el curso pasado con el PSG, les ha lanzado con una seguridad defensiva enorme y un contragolpe en el que combinan la rapidez y el físico potente de sus delanteros.

Delante tendrán la idea futbolística de Guardiola, con Lillo susurrando consejos en su oreja, en busca por fin de un título que compense de verdad la millonaria inversión que el City hace cada temporada.