Tebas: “Creo que Real Madrid y Barcelona se pueden quedar fuera de Europa”

“Real Madrid y Barcelona se pueden quedar fuera de competiciones europeas”, afirma el presidente de la Liga, Javier Tebas, aunque asegura que no trata “de meter miedo a nadie”.

Tebas, en una entrevista concedida a Gol TV, trató varias temas de la actualidad deportiva. La Superliga, la despedida de Zidane, la selección española, Mbappé o el aforo en los estadios estuvieron presentes.

Sobre la Superliga, el máximo mandatario de la competición nacional agregó: “No va a haber Superliga. Si juegan tres equipos, puede ser. Pero un torneo de tres equipos que se llame Superliga...”

“No me pasé con Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid). Yo lo que hago es una valoración de unos hechos muy graves que ponían en peligro el ecosistema del fútbol nacional. Ante unos hechos así lo mínimo que podía hacer era lo que hice. No me arrepiento de nada. Yo defiendo a 40 clubes restantes que no estaban de acuerdo. A lo mejor los que tocaban las narices o más eran Madrid, Barcelona y Juventus. El concepto de la Superliga es para que el futbol gire en torno a grandes clubes y que el resto seamos unas comparsas”, añadió.

“Yo no soy un empleado de Florentino o de (Joan) Laporta (presidente del Barcelona). Soy un empleado de una institución que está por encima. No estoy parea hacer lo que quieran dos clubes totalmente equivocados. Estoy para hacer lo que el porcentaje mayoritario restante demande. Lo que echo de menos es al Madrid y al Barcelona en las denuncias contra los clubes estado. Jamás se adhirieron a nuestras demandas”, dijo.

“Lo que quiero es ser feliz conmigo mismo y no voy a actuar en relación a como piensen otros en un momento tan grave. Y creo que están equivocados”, puntualizó.

Respecto al papel de la FIFA en la creación de la Superliga, Tebas volvió a mostrase tajante y dijo que Gianni “Infantino (presidente) estaba conchabado con la Superliga”.

De Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dijo: “Como vicepresidente de la UEFA estará con ellos. Me hubiera gustado más firmeza por su parte. Él sabrá lo que hace. Personalmente no tengo nada en contra de Rubiales, pero su modelo de fútbol no coincide en absoluto con el que yo creo que es el adecuado”.

En relación a la marcha del francés Zindine Zidane y la carta de despedida como entrenador del Real Madrid, Tebas comentó que no le llamó la atención lo que dijo francés porque “el tema de las filtraciones interesadas es clarísimo y ha sido una víctima más”. “Es un modus operandi en el Real Madrid, sabiendo qué periodista escribe se sabe si es la opinión de Florentino Pérez o no”, agregó.

Sobre el futuro del argentino Leo Messi en el Barcelona comentó: “Yo creo que Messi se va a quedar”.

También habló del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos: “A mí me gustaría que siguiese, pero está más difícil”.

Sobre el papel de los equipos españoles, Tebas comentó que "pensaba que el Atleti iba a aguantar" y que "la victoria del Villarreal demuestra el nivel del fútbol español".

Tebas opinó, asimismo, de la posible de llegada del francés Mbappé al Real Madrid: “El Madrid podría fichar a Mbappé. Dependería de algunas salidas pero sí, podría. La clave es ver que pasa con Bale”. “Haaland y Mbappé en el mismo equipo lo veo imposible”, añadió

Con el VAR, el presidente del fútbol español se mostró claro: "Tiene algo que corregir y los clubes están cabreados, se quejan. Lo que creo que es lo que hay que hacer es especializar el tema del VAR, con un cuerpo específico"

Con el inicio de la Eurocopa a diez días, Tebas cree que España “llegará a la final”. “Soy de los que piensa que Luis Enrique ha hecho una apuesta interesante”, expresó.

Además, el presidente de LaLiga declaró que "si seguimos todo lo que ha dicho el presidente del gobierno" para el mes de agosto estaremos en aforos "muy elevados" superiores al 50, 60 y 70 % de personas. "Echamos de menos a la gente en los estadios. Estamos deseando tener público porque no tiene nada que ver"

“Es la incoherencia del ámbito legislativo que hemos tenido. El objetivo que teníamos era terminar la temporada y con todo el lío que tiene el país no podíamos estar todo el día cabreados. Lo hemos conseguido, aunque nos hubiera gustado hacerlo con público en los estadios”, afirmó.