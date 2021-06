La dura respuesta de Sandra Pica a Aurah por Jesé

Jesé busca en Las Palmas la estabilidad y los minutos que le han faltado en su carrera deportiva. Era el futbolista que más llamaba la atención en la cantera del Real Madrid, pero una lesión cortó su carrera y después se ha ido buscando a sí mismo, sin encontrarse. Ahora está más en las páginas de la prensa del corazón que en las deportivas.

Es (o era) la pareja de Aurah Ruiz y llevaban un tiempo muy tranquilos, al menos de puertas para fuera, sin los líos que protagonizaron hace meses. Sin embargo, todo ha vuelto a estallar. Ahora Aurah acusa al delantero de haber estado con Sandra Pica en Ibiza, donde está de vacaciones con amigos.

Sandra Pica ha entrado en Telecinco para negarlo con mucha contundencia: “Con Jesé jamás he tenido nada. Jamás me ha escrito. Jamás lo he visto, excepto el día que fue a recoger a Aurah a su salida de ‘La Casa Fuerte 2’. Yo no he pisado esa villa. Es una mentirosa”

Ha dado un conseja a su rival: “Cuando queremos mucho a alguien, nos cegamos y ella misma tendría que darse la oportunidad de ser feliz y alejarse de Jesé. Creo que tiene derecho a ser feliz, pero creo que con esta persona no lo va a conseguir”

Y ha insistido en que no le ha visto: “Lo único que me consta es que Jesé está en una villa con amigos. Una persona me dijo que el problema de todo este lio es que me habían confundido con Naia porque lleva el pelo corto como yo”

Aunque sí ha estado en Ibiza: “No ha habido ninguna infidelidad y me lo he pasado de maravilla. Estoy conociendo a Julen y no me iría de vacaciones ni a acostarme con otra persona mientras alguien me está esperando en Madrid”.