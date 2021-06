Aurah Ruiz confirma el affair entre Jesé y Sandra Pica (La Isla de las Tentaciones)

Deportes

La canaria ha confirmado su ruptura con el futbolista de Las Palmas. Aurah Ruiz ha confirmado también que Jesé Rodríguez ha tenido un affair con Sandra Pica, que se dio a conocer por su paso por La Isla de las Tentaciones y por la relación que mantuvo después con Tom Brusse.

“Sé todo y, es más, he hablado hasta con ella”, ha contado Aurah Ruiz en Socialité. “Qué te voy a decir… Villa, fiesta, sexo y alcohol. Te digo que esta villa la preparé yo. Era mi viaje. Eran mis vacaciones”, ha lamentado la canaria al ver que Jesé Rodríguez está disfrutando de todo ello junto a Sandra Pica. “Lo que me da pena es mi hijo, que está siendo moneda de cambio. Pero ya está, hasta aquí”, ha añadido Aurah Ruiz.

El feo gesto de Jesé con Aurah Ruiz

Y es que Jesé habría retirado la ayuda que tenía Aurah Ruiz en casa para cuidar a su hijo Nyan: “Cuando el papá está yo puedo dormir todos los días y cuando no está me condena a que no pueda. No me da esa facilidad que él tiene y que no poseo para cubrir los gastos”, contaba ella.

“Todos sabéis que mi vida de un día para otro cambió. Habíamos hecho muchos planes y yo por primera vez tenía una vida en familia. Preparé un viaje a Ibiza con mucha ilusión porque llevaba años sin viajar y sin vacaciones, era una semana para hacer un montón de cosas. De un día para otro no fui a ese viaje y ya lo entenderéis”, avanzaba entonces.