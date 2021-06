Hubo un tiempo en que el Palacio de los Deportes era el escenario de los grandes combates de boxeo en España. Como aquel en el que Pedro Carrasco, que entonces era uno de los mejores boxeadores del mundo y no el padre de Rociíto, que todavía no había nacido, se impuso a Mando Ramos con el título mundial en juego.

Por ese mismo escenario pasaron José Legrá, Urtain y más tarde Poli Díaz en su época gloriosa. Ahora, bautizado con el nombre de Wizink Center, el Palacio acoge el último combate de Joana Pastrana, dos veces campeona del mundo y tres de Europa. Y quiere despedirse con un nuevo título europeo contra la francesa Anne Sophie Da Costa a partir de las 22:00 (LaLigaSportsTV).

“Es un combate especial por muchos motivos, por el escenario, por el combate que es y por lo rodeada de gente que voy a estar”, afirmó Joana a LaLiga Sports TV. “Estoy ultimando detalles y deseando que llegue el momento”, añade. Su carrera, como la de tantos deportistas, se interrumpió por el confinamiento y aprovechó la pandemia para formarse en otras disciplinas como el cine, hacia el que quiere orientar su carrera.

“Es una boxeadora de credenciales. Es una mujer muy fuerte con el doble de experiencia que yo. Viene con la posibilidad de llevarse un título a su casa, no creo que quiera desaprovechar la oportunidad. Va a ser un gran combate”, dijo sobre su rival. Da Costa lleva ya dos años sin pelear.

Joana Pastrana espera cerrar su exitosa carrera con una victoria y retirarse como campeona de Europa. “Estoy orgullosísima de todo lo que he dejado atrás. Me gustaría que se me recordase como una persona que no ha tenido nada y lo ha conseguido todo con constancia y con mucho esfuerzo”, asegura.