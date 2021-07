La tragedia de la pareja de Poli Díaz: “Me decía que el trabajo de la mujer está en casa”

La pareja de Poli Díaz ha contado en Telecinco su trágica junto a él. Lola ha descrito una realidad en la que ha sufrido durante años por culpa del famoso boxeador, ahora en prisión: “El miedo no se quita de encima, ha sido una tragedia”, ha contado Lola tras dos años y medio al lado de Poli Díaz. “Yo nunca supe qué era víctima, estaba enamorada y pensaba que si me pegaba era porque me quería. El amor es ciego”, ha dicho y María Patiño, la presentadora, que le ha dicho que eso no es amor.

“Tengo miedo, sé que es un ser vengativo, el conozco bien y sé que me puede hacer mucho daño. “Estoy en terapia porque no justifico lo que ha hecho, pero hay una parte en el fondo de mi ser que le sigue queriendo”.

“Es muy duro y no lo entiedo, es un tobogán, como quien te manda al verdugo y le quieres” “Para él, soy la culpable de todo, no me dejaba trabajar, porque me decía que el trabajo de la mujer está en la casa. El día anterior de la gran paliza que me dio iba a asistir a una oferta de empleo y él dijo: “Ahora que vas a ganar dinero, vas a pasar de mi””.

“Tenía celos de mis hijas, nunca lo entendí”, asegura Lola. “La última vez que salió de prisión no era el mismo, de repente me abofeteaba, estaba con altibajos, hasta que me dio la gran paliza, me rompió los muebles, con deudas, no tengo para vivir, se me acaba la luz y el agua. Como él era el hombre decía que pagaba todo”. Y ha añadido que la están difamando públicamente.