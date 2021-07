Messi llega a Barcelona y este es su incierto futuro

FC Barcelona

El argentino Lionel Messi aterrizó este miércoles en Barcelona y, tras proclamarse campeón de la Copa América con la albiceleste, apurará sus últimos días de vacaciones a la espera de firmar su nuevo contrato con el club catalán.

Los futbolistas azulgranas que disputaron la Copa América están citados el próximo 2 de agosto para iniciar la pretemporada con el Barça en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En principio, el crak de Rosario tendría que presentarse ese día junto a su compatriota Sergio Agüero y el brasileño Emerson Royal, pero antes debería firmar su nuevo contrato como azulgrana, pues a día de hoy, Messi sigue oficialmente sin equipo.

Mientras que el resto de la plantilla viajó esta tarde a Alemania, donde realizará una estadía de pretemporada hasta el 4 de agosto, el FC Barcelona trabaja intensamente en los despachos para encajar el contrato de Leo Messi, aún de vacaciones.

El objetivo de la entidad catalana es presentar al ’10′ en el Trofeo Joan Gamper, que enfrentará al conjunto azulgrana con el Juventus, el 8 de agosto en el Camp Nou. De momento, Messi ya está en su casa de Castelldefels mientras espera novedades sobre su futuro. Y hasta que no se firme su contrato, no va a entrenarse

El Barcelona no ha firmado porque no puede. Necesita liberar masa salarial y se está dando cuenta de que es más complicado de lo esperado, así que el futuro de Messi en LaLiga sigue siendo una incógnita. “Lo he hablado con Laporta y Tebas. LaLiga no se puede permitir que Messi se fuera este año. Cometerían un error y nos arrepentiríamos todos. El mejor futbolista del mundo tiene que jubilarse en España, cumpliendo las normas del control económico. Pero a veces hay que levantar un poco la mano”, dijo el martes Ángel Torres, presidente del Getafe, durante un acto con motivo del 75 aniversario del club azulónA

Torres confió en que, según lo que escucha tanto de Javier Tebas, presidente de LaLiga, como de Joan Laporta, máximo dirigente del Barça, el argentino finalmente pueda tener un contrato con el cuadro culé pese a su delicada situación económica.