Golpes a la cámara, cortes de mangas y escupitajos. Así se despidió un boxeador tras su descalificación

Juegos Olímpicos

Una hora sentado en el borde del ring estuvo el boxeador francés Mourad Aliev después de ser descalificado en su combate contra el británico Frazer Clarke en los cuartos de final del peso superpesado. El árbitro lo descalificó por un cabezazo a su rival y ahí comenzó el espectáculo de Aliev.

Primero escupió el protector bucal, después continuó escupiendo, hizo un corte de mangas y golpeó a la cámara de televisión. Todo antes de protagonizar una increíble sentada de una hora en el borde del cuadrilátero para protestar por su descalificación.

“Todo el mundo sabe que gané. Es mi manera de demostrar que es injusto”, dijo el francés. “He luchado toda mi vida. Me he preparado toda mi vida para estos Juegos”, añadía. “Esta no es la cara que debemos mostrar del deporte”, dijo su rival.