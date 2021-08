Si las Nike de Mbappé se convierten en alpargatas en la medianoche del martes, el PSG podrá presumir de haber ganado una batalla, pero no la guerra. Si yo fuera Florentino Pérez y con mi poder de persuasión hubiera convencido al emir de Qatar y su cuadrilla de que lo mejor para todos es que Kylian galope ya por el nuevo Bernabéu, el pago del traspaso se lo haría con un Bizum. Ahí van los 180, me quedaría tan pichi y los borraría de los favoritos. Y que digan algo que ya he renovado a todas las piezas importantes del equipo para las próximas temporadas.

Lo del fichaje del delantero francés por el Madrid ha convertido todo el mercado anterior en una broma. Lo de Messi, lo de Sergio Ramos, lo de Cristiano... ha sido como esas series que cuando las ves te parecen inmejorables y de pronto llega lo de Mbappé y lo anterior te parece más viejuno que el episodio en que muere Chanquete en Verano Azul.

En este final de agosto lo único que está claro por ahora es que los clubes-estado y los grandes de la Premier son los que marcan el paso. Y entre los clásicos el único que resiste es el Real Madrid. El resto se han quedado fuera de la Q3. Laporta y su Barça, sin Leo, están peor que si hubieran pasado toda la semana en las fiestas de Sants. Que se lo digan a Koeman. Agnelli y su Juve apenas pueden presumir de su escudo. El Bayern se limita a ver las disputas desde la barrera. El Atlético está a lo suyo sin hacer ruido. Lo del PSG es un marcar los tiempos para que se vea quién manda en la casa del fútbol europeo. Si, además, el gestor de la comunidad de vecinos, o sea la UEFA, hace la vista gorda cuando hay reformas...