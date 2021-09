El mensaje de Ibai Llanos sobre el “patético” Barcelona, que disgustará a Piqué

FC Barcelona

La crisis del Barcelona sigue empeorando, con el equipo incapaz de ganar en el campo y con los jugadores, el entrenador y el presidente del club cada vez más enfrentados.

El Barcelona no pudo pasar del empate ante el Cádiz (0-0) en LaLiga española el jueves, extendiendo su racha sin victorias a tres partidos y añadiendo presión al entrenador Ronald Koeman, que encima fue expulsado.

El cambio, el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, valoró positivamente el punto obtenido frente al Barcelona, pero lamentó no haber podido llevarse los tres porque “el partido se puso para ganarlo” ”El partido se puso para ganarlo por el ida y vuelta, en ese ida y vuelta éramos más peligrosos nosotros pero al final pudimos perderlo también. Hay que sacar conclusiones buenas porque la intensidad es la que a mí me gusta”, dijo Cervera en la rueda de prensa posterior al choque.

"Luego ves que faltan muchas cosas, pero me quedo con eso, con la intensidad y el ritmo. Luego fuimos mejores cuando se quedaron con diez pero es verdad que con la pelota nos cuesta mucho. Cuando se han quedado con diez pensé que era peor para nosotros porque nos obligaba a hacer algo que no sabemos, pero no", apuntó Cervera.

El equipo de Cervera entusiasmó a muchos, entre ellos a Ibai Llanos. “Me cansé. Ya no soy más aficionado del Barcelona. Otra actuación desastrosa. Desde que comencé a apoyar a este equipo nunca había visto un grupo de jugadores tan patético y débil. Ahora soy fan del Cádiz de Álvaro Cervera que juega al fútbol de verdad”, aseguró en Twitter el streamer amigo y compañero empresarial de Piqué. A muchos les sorprendió ese mensaje, aunque la gran mayoría de seguidores de Ibai llegaron a la conclusión de que era sarcasmo. Aunque es reconocido madridista tiene muy buena relación con Piqué y con otros futbolistas del Barcelona.

“No puedo quejarme de la actitud de los jugadores”, dijo Koeman. “Hicimos todo lo posible. Fue un partido complicado”.

El empate dejó al Barcelona en el séptimo lugar de la clasificación de la liga, a siete puntos del líder, el Real Madrid, con un partido menos. El Madrid arrolló al Mallorca por 6-1 en el estadio Santiago Bernabéu el miércoles para mantenerse dos puntos por delante del campeón, el Atlético Madrid, que ganó 2-1 en Getafe el martes.

“Somos el Barça y seguimos teniendo una muy buena plantilla”, dijo Roberto. “Tenemos un equipo que puede ganar esta liga y vamos a intentar ganarla”.

El Barcelona venía de dos tropiezos consecutivos en casa: una derrota por 3-0 contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones y un empate 1-1 contra el Granada en la Liga española, cuando necesitó un empate en el minuto 90 para escapar de la derrota

Cervera reconoció que había sido un partido raro el empate sin goles contra el Barcelona: ”A mí no me gustan los partidos descontrolados, pero el de hoy no estaba muy descontrolado. Sólo se descontroló en esa jugada de Memphis, pero ellos no llegaban con peligro. Nosotros sí, pero el último pase nunca fue bueno. A mí el partido me estaba gustando. Sobre todo, si tengo que sacar una conclusión me quedo con la intensidad”, destacó.

“Hemos corrido 111 kilómetros y eso para nosotros es fundamental. Y en lo otro habrá días mejores y días peores. Lo de hoy no me preocupa porque lo sé. Sé que tenemos algunas carencias pero no podemos jugar con esas carencias sin el ritmo que hemos puesto hoy”, finalizó Cervera.