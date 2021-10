De futbolista profesional a perder una pierna y pedir en los semáforos

El fútbol nos tiene acostumbrados a historias admirables y, sin duda, la de Hugo Cárabes es una de ellas. Era futbolista profesional cuando perdió la pierna y tuvo que dejar lo que más amaba. Hugo pensó en dejarlo todo, hasta la vida, pero, de nuevo, ha encontrado en el balón su asidero para seguir adelante. Tanto que ha llegado a ser internacional en la selección de fútbol adaptado.

#SINLIMITES Equipo de Fútbol de Amputados ⚽️⚽️⚽️ orgullos de Ti hermano #tacondorado Hugo R. Cárabes ... 🇲🇽 pic.twitter.com/1QzcoUVYU2 — Fabiola Carabes (@carabes_f) November 17, 2017

“Eran las 4:00 p.m. de un típico viernes. Viajaba con mi esposa cuando un taxi chocó con nuestra motocicleta. El golpe fue contundente e inmediatamente provocó una fractura expuesta de mi tibia y peroné. Cuando me llevaron de urgencia al hospital, recuerdo que me preocupé por un partido de semifinales en el que se suponía que debía competir al día siguiente. Cuando desperté de la anestesia, no tenía una pierna” recuerda el jugador que admite que sus primeros pensamientos fueron suicidas.

“El dolor era insoportable, quería morir”

“Pensé que mi vida había terminado y que nunca volvería a jugar al fútbol. La desesperación se apoderó de mí y tuve pensamientos suicidas. El dolor era tan insoportable que quería acabar con mi vida” confesaba en una reciente entrevista concedida a los medios mexicanos.

Sin embargo, logró sacar fuerzas de flaqueza y someterse a una dura rehabilitación. Tras ocho meses recibió una prótesis y eso le devolvió la vida.

“Me sumé al equipo Guerreros Aztecas -relata-, que es parte de la Liga Nacional de Fútbol para Amputados en México y está en el nivel profesional más alto. Si bien hubo muchos desafíos que superar en las primeras sesiones de entrenamiento, cuando sentí el balón en mi pie nuevamente, supe que podía hacerlo. Fue como redescubrir la parte de mí que sólo existe jugando al fútbol”.

Hizo su debut en 2016 en uno de los partidos de semifinales de la liga y a partir de ahí comenzó de nuevo su carrera como futbolista profesional, pero esta vez, amputado.

Su calidad es tal que se convirtió en un jugador clave y, en 2017, fue convocado a la selección: “Con esto, uno de mis mayores sueños estaba a punto de hacerse realidad: ir a un mundial”.

Compitió con el equipo de fútbol de amputados en México en 2018 y terminaron cuartos después de perder ante Turquía en las semifinales y ante Brasil en los penalti por la tercera plaza.

Un nuevo mazazo en su vida

“Cuando llegó la pandemia, todo se detuvo. Anularon ligas profesionales, cerraron los estadios y nos aislamos, sin poder entrenar ni jugar. En mi caso, las escuelas donde vendía helados también estaban cerradas, lo que me dejó totalmente sin ingresos” recuerda.

Y entonces encontró una salida: mostrar sus habilidades con el balón en los semáforos. “Algunos de mis amigos que buscaban ganar dinero comenzaron a pedir en los semáforos. Durante un año, he hecho lo mismo: realizar trucos con la pelota mientras el semáforo está en rojo. Trabajo de 8 de la mañana a cuatro de tarde y gano unos 20 dólares diarios (unos 18 euros) para alimentar a mi esposa y mis dos hijas”.

Hugo Carabes no se rinde y se muestra orgulloso porque los conductores están impresionados con lo que puede hacer con una sola pierna. Y no es para menos...