Verstappen no cede

F-1

El Gran Premio de Estados Unidos de 2021 será recordado por tratarse de una carrera muy estratégica que mantuvo la emoción hasta el final. Mercedes y Red Bull llevaron al extremo el planteamiento y el control de la degradación de los neumáticos y no fue hasta el final cuando el esperadísimo duelo, cuerpo a cuerpo, entre Hamilton y Verstappen se produjo. Pero no hubo batalla. El holandés jugó sus bazas y supo mantener con vida sus ruedas mientras Hamilton pensaba que podría ganar la carrera en los últimos giros. A falta de cinco carreras para el final todo apunta a que el título podría decidirse en el último asalto de la temporada. La igualdad entre ellos y sus equipos es máxima. Después de pasar varias carreras sin encontrarse en pista por diversos motivos, la normalidad volvió a juntar a los dos rivales por la corona de este año: Hamilton y Verstappen. El pique entre ellos empieza a ser tremendo hasta en las sesiones de entrenamientos libres y ayer los dos salieron desde la primera fila de parrilla de salida. La emoción fue muy grande y cuando los semáforos apagaron sus luces, oh sorpresa, el inglés le ganó la batalla a su rival de Red Bull que arrancó desde la primera plaza. Desde entonces no hubo lucha cuerpo a cuerpo. Los dos pilotos llevaron estrategias similares con dos paradas en boxes, pero en momentos diferentes. Eso sí, el de Mercedes lo hizo más tarde y llegó a la última parte de la prueba con mejores neumáticos. Al menos, con menor degradación. Aparentemente. Pero todo resultó un espejismo. A falta de pocas vueltas para el final Mercedes y Hamilton pensaron que podrían superar a Verstappen, sin embargo, el piloto holandés supo gestionar bien la degradación para sorpresa de sus rivales. Hamilton no pudo hacer nada a pesar de acercarse a casi un segundo. Ocho victorias suma ya Verstappen y, sobre todo, parece que ya no es el piloto “alocado” que no miraba más allá de 10 vueltas. Y eso es un problema para Hamilton y Mercedes.

Carlos Sainz tuvo un fin de semana agridulce en Austin. El Ferrari fue mejor que sus rivales de McLaren, pero en carrera no tuvo suerte. Una mala parada del equipo al cambiar sus neumáticos volvió a condenarle. Y ya van unas cuentas. Acabó séptimo mientras que su compañero Leclerc lo hizo en el cuarto lugar. Peor le fueron las cosas a Alonso, que acabó fuera de carrera por avería en las últimas vueltas. El Alpine nunca encontró ritmo, tuvo un rendimiento muy pobre y sumar un punto fue una misión imposible.