Verstappen y Hamilton se “citan” en la primera curva

El duelo continúa y los pilotos de Red Bull y Mercedes no dan un centímetro por perdido. La sesión de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos fue una batalla sin cuartel entre Hamilton y Verstappen que finalmente se decantó a favor del holandés. Hamilton saldrá desde la segunda plaza y desde el lado sucio de la pista, pero eso en este circuito no es tan dramático. La primera curva suele traer incidentes por encontrarse muy cerca de la línea de salida, por su particular radio de giro y por su tremenda anchura que permite usar la escapatoria en caso de apurar demasiado. Saltarán chispas con toda probabilidad porque ninguno de los dos cederá. Eso sí, el menos interesado en que esto ocurra es el británico, que está por detrás en la clasificación general.

¡Una batalla sin cuartel! ¡Una guerra espectacular hasta el último instante! Dos tipos dejándose el alma que van a salir pegados mañana



POLE PARA VERSTAPPEN

HAMILTON SEGUNDO



Sergio Pérez partirá desde la tercera plaza y ojo con el mexicano porque si adelanta a Hamilton en la salida puede complicarle mucho la vida al de Mercedes. De hecho, el objetivo es “romper” todo lo que pueda la carrera del siete veces campeón para dar ventaja a Verstappen. Carlos Sainz saldrá desde la quinta plaza beneficiado por la sanción de cinco posiciones a Bottas por cambiar una parte de la unidad de potencia. Lo hará justo por detrás de su compañero Leclerc.

Finalmente, Alonso saldrá en último lugar por cambiar por completo la unidad de potencia. Dedicó la clasificación a ayudar a su compañero Ocon dándole rebufos en dos ocasiones, pero el francés no fue capaz de acceder a la Q3. El ritmo de los Alpine en Estados Unidos es realmente malo.

Mañana la carrera arrancará a las 21:00h.