La sarcástica respuesta de Monchi contra Vinicius y Butragueño tras el Real Madrid-Sevilla

Real Madrid

El Sevilla, en palabras de Monchi, su director deportivo, estaba muy enfadado tras el Real Madrid-Sevilla por el posible penalti a Ocampos. “Hay zancadilla y es penalti, punto”, aseguró tras el encuentro en Movistar. “No voy a entrar en discusiones, lo han dicho Carlos Martínez y Maldini”, continuaba, citando a los comentaristas del encuentro por televisión. “No es mi visión, es la visión de cualquier persona que es objetiva”, seguía insistiendo. Y añadía: “No me voy cabreado por la jugada, esto no es nuevo”. Estaba tan enfadado que no se cortó. Antes, Emilio Butragueño, cuando le preguntaron por esa jugada, había contestado: También ha habido una de Vinicius con Koundé. Lo dejamos para que opinéis vosotros”. Cuando a Monchi le han preguntado acerca de esa respuesta del Buite, ha sido categórico: ¿Que Butragueño ha visto un penalti contra Vinícius? Y mi prima también ha visto un penalti…”

Antres el trenador del Sevilla, Julen Lopetegui, lamentó que su equipo tuvo al Real Madrid contra las cuerdas pero terminó perdiendo (2-1) en el Santiago Bernabéu, haciendo “méritos” para llevarse incluso la victoria pero sin aprovechar su momento.

“Cuando te metes atrás con el Real Madrid tienes el riesgo que ha ocurrido del segundo gol. La lástima es que en la parte que hemos sido superiores no hemos rematado al Madrid”, dijo en rueda de prensa después de la jornada 15.

El técnico vasco valoró el "esfuerzo" de su equipo y lamentó los detalles en contra, un error de Bono en el 1-1, las ocasiones desaprovechadas y un penalti no pitado a Ocampos. "Hemos hecho un gran esfuerzo, quizá al final lo hemos pagado un poco. Pero el orden no lo hemos perdido nunca y hemos creado ocasiones claras", afirmó.

"Todos los detalles han sido en contra. Bono nos ha salvado muchas veces y hoy ha tenido un error. Quedaba todo el partido por delante y hemos seguido siendo superiores al Madrid. Me quedo con sabor amargo porque no hemos merecido salir derrotados, si alguien ha merecido los tres puntos hemos sido nosotros, el fútbol es lo que tiene y más en este campo", añadió.

Lopetegui confesó que pese al buen partido, debieron hacer más. “Se puede hacer más, claro que sí, no nos ha llegado. Hemos hecho un gran esfuerzo, pero cuando tienes al Madrid con el pie en el cuello hay que apretarle, si no se levanta y pasa esto”, terminó.

Butragueño, en cambio, sólo tenía palabras para Vinicius: “Los grandes jugadores son los que por sí solos ganan un partido, un partido tan difícil y ante un rival de esta categoría. Y lo que nos ha ofrecido Vini hoy engrandece el fútbol y tenemos que agradecérselo. Ha sido un gol que nace de nada, un balón que recibe a la altura del pecho, pegado a la banda y a partir de ahí él se fabrica una jugada en principio sin ningún peligro, que termina con un gol espectacular. Nos da una idea de la categoría de este jugador, de la progresión que estamos viendo en él y obviamente encantados”.