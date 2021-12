Europa League: Sigue la mala suerte para el Barcelona: le toca el Nápoles

Empieza el calvario para el Barcelona, que jugará laEuropa League como “castigo” por no haber sido capaz de clasificarse para los octavos de la Champions. Y no ha tenido buena suerte

Sevilla-Dinamo de Zagreb

Atalanta-Olympiacos

Leipzig-Real Sociedad

Barcelona-Napoles

Zenit-Betis

Borussia Dortmund-Rangers

Sheriff-Braga

Oporto-Lazio

Si algún rival no quería el Barcelona en este vía crucis que va a ser esta temporada la Europa League era el Nápoles. Pues le tocó el Nápoles, que está peleando por el primer puesto en la liga italiana. Un rival muy complicado para los de Xavi Hernández, que ahora mismo puede que sean inferiores a los italianos. La única esperanza que manejan los azulgrana es que los males no pueden durar cien años y que en febrero puede que Xavi haya conseguido enderezar el camino de los suyos, si es que es enderezable. Para el Barcelona esta competición sólo tiene trampas: si la gana será visto como una obligacion, un mal menor, algo que había que hacer y que a ver a quién se le ocurre celebrar. Si pierde en cualquier eliminatoria, será la confirmación de que es un equipo que sólo puede tener ambiciones pequeñas. No hay salida.

Para el resto de los equipos españoles el sorteo de este playoff, que da el pase a los octavos de final no es malo. El Sevilla, que venía de Champions, tiene que ser superir al Dinamo de Zagreb, mientras que contra el Leipzig y el Zenit tanto la Real Sociedad como el Betis pueden tener sus opciones. Ahora los de Pellegrini viven un momento envidiable, que si consiguen estirar hasta febrero, son favoritos seguro. La Real Sociedad parece más cansada que a principio de temporada, pero ya ha demostrado que esta competición le gusta.

El 17 de febrero y el 24 de febrero se juegan los partidos, con el primer partido en casa de los equipos que llegan de la Champions