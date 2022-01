Toni Freixa responde a Piqué: “La alimentación de un futbolista... "

La pelea Freixa-Piqué no tiene fin. El lunes por la mañana se han peleado por las redes sociales y por la noche Freixa ha hablado en Onzetv3: “Me sorprende el tuit de Piqué, sí, no esperaba que un tuit mío mereciera su respuesta y menos con descalificativos. Siempre hemos tenido una relación cordial y no lo entiendo”. Y también en la Cope, y ha vuelto a contestar a Piqué: “Estoy siendo noticia porque Piqué contesta tuits míos”, ha dicho. “El tuit lo escribo porque entiendo que la alimentación de un deportista profesional debe de ser concreta”

Y ha seguido:”Creo que sigo teniendo una magnífica relación con Piqué aunque no lo parezca. Habría que preguntarle a él porque me responde con descalificativos y de esa forma”

No es la primera vez que ambos protagonistas se intercambian mensajes en las redes sociales. Hace unos días, el excandidato a la presidencia respondió a un mensaje de un periodista sobre la renovación del francés Ousmane Dembélé.

“Así son los jugadores. Ninguna sorpresa para mí. Pensar que renovaría a la baja para permitir así inscribir a un jugador recién fichado que juega en su misma posición, es de traca”, publicó Freixa.

Piqué respondió a la publicación con el siguiente mensaje: “No generalices con el ‘así son los jugadores’. Es como si yo dijera ‘así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores”.

Freixa no contestó a Piqué, pero este lunes escribió otro mensaje haciendo referencia a la primera discusión que tuvieron en la red social, si bien pocos minutos después decidió eliminar el texto.