Aleix Gómez, el “morro” hecho jugador

«Tiene un ‘’morro’'», describe Isidoro Martínez a Aleix Gómez. Y es un halago, claro, uno de los mejores que se puede hacer a un deportista. El extremo derecho de España fusiló la portería de Dinamarca con 11 goles y disputando el partido entero, menos 16 segundos, porque Solé, el otro Hispano que juega en su puesto, era baja por covid. Delante estaba Landin, uno de los mejores porteros del mundo, pero qué le importa eso a Aleix...

«Tiene un ‘’morro’' impresionante», repite Isidoro Martínez. Y sabe muy bien de lo que habla porque lo tuvo a sus órdenes en las categorías inferiores de los Hispanos, en la época en la que fue seleccionador. «Siendo juvenil, en el puesto de extremo derecho había un hueco porque no había tantos jugadores en la promoción anterior, y ya le subimos a la júnior. Él siempre demostró un desparpajo impresionante, sobre todo ante las situaciones más adversas. De júnior era uno de los fijos. Su principal valor es la valentía que tienen en los momentos difíciles», explica Isidoro.

Esa promoción conquistó el Europeo júnior de 2016 y el Mundial de 2017. «En el Europeo, en el partido contra Eslovenia, una selección que nos había ganado siempre en juveniles, necesitábamos el empate y lo metió él, lo pidió él», recuerda el ex técnico de las inferiores. En el Mundial fue ya el no va más: en la final, España perdía por un gol contra Dinamarca (33-34) y tenían balón y quedaban catorce segundos. Hubo un tiempo muerto para planear la jugada que había que hacer y mientras Isidoro daba instrucciones, Dani Dujshebaev, ausente en el presente Europeo por una lesión, y Aleix tuvieron una pequeña charla. Tramaban algo. La travesura en el momento que nadie lo esperaba. El balón tenía que acabar en Dani para que lo distribuyera... «Yo me enteré después, pero Aleix en el tiempo muerto le pidió que se la pusiera en “fly”, y era para meternos en la prórroga », cuenta Isidoro. Y así pasó: el balón le llegó al pequeño de los Dujshebaev y la tiró por alto por encima de la defensa para que Aleix la recogiera en el aire y marcara de vaselina. Todavía tendría que dar otra vuelta ese partido porque a Dinamarca le dio para forzar un penalti que el portero Xoan Ledo, actualmente en el Bidasoa, detuvo con el reloj a cero para que en el tiempo extra España se alzara con el título. Aleix fue nombrado el mejor extremo de ese campeonato. «Para mí es el mejor del mundo en su puesto, con la juventud que tiene, tenemos extremo derecho para muchos años», destaca Isidoro Martínez.

«Tiene un talento descomunal, pero además de eso, es muy competitivo en la pista. Juega con el descaro de un chico en la pista de su barrio. Es único», lo describe Raúl Entrerríos, el capitán de los Hispanos hasta el pasado verano, que ahora está disfrutando viendo cómo las nuevas generaciones más los que estaban siguen haciendo historia. La labor de Aleix en la semifinal contra Dinamarca fue más allá de sus goles. «Los balones que le robó a Mikel Hansen fueron porque no se corta nada», piensa Isidoro. «Es particularmente inteligente», añade. Robó tres balones que se convirtieron en contragolpes y tantos fáciles. «Es un jugador que cuando tiene que aparecer, aparece. Puede fallar un penalti, pero no se arruga en el siguiente, lo que suele ser una característica esencial en los grandes talentos: que el error que pueden cometer los superan de inmediato», insiste Isidoro.

Contra Dinamarca estrelló un tiro de siete metros contra el larguero, pero no dudo en pedir la pelota para el siguiente y meterlo con un lanzamiento de habilidad. Lo hace porque lo siente así. Ya fue protagonista en la final del Europeo de 2020, contra Croacia, y en los Juegos de Tokio, además de la medalla de bronce fue incluido en el siete ideal. En la final contra Suecia si hay un penalti caliente, no hay duda de quién lo va a lanzar.