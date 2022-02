“Somos unicxs”. Un documental sobre el bullying para acercarse al origen del problema

Cuando a Jero García le llamaron en nombre de la Fundación Cola Cao para participar en el documental “Somos únicxs” no se lo pensó. “Me meto sin mirar”, dice. Se trataba de mostrar la importancia del deporte como factor de superación del “bullying” y para ello cuentan con los testimonios de medallistas olímpicos como Carolina Marín, Ray Zapata o Susana Rodríguez y el del youtuber Papi Gavi.

Jero ofrece su experiencia desde los dos lados: como niño conflictivo en el barrio y como impulsor de la fundación que lleva su nombre y que lucha contra la exclusión, el acoso escolar y cualquier tipo de violencia. “Yo tengo un trastorno mental desde pequeño y la única forma de reafirmarme era a través de la agresividad”, confiesa el ex boxeador. Le diagnosticaron TDH (Trastorno de déficit de atención e hiperactividad), pero eso sucedió cuando ya era adulto. “A finales de los 70 el TDH ni estaba ni se le esperaba”, añade. “¿Yo soy malo?“, se pregunta. “Yo no soy mala persona, pero hay un momento determinado en que por falta de conocimientos la única forma en la que yo me sosegaba era a base de la agresividad, segregando dopamina. Creo que si la gente quiere darse cuenta del mal que se está cometiendo tenemos que ir a ese punto, ver la vida desde el punto de vista del agresor”, se responde. “¿Qué ocurre en la cabeza de un niño de diez, once o doce años, qué le pasará por la cabeza para que la única forma de reafirmarse en la vida sea a base de hacer daño a otro? Es el que peor está. De la triada del bullying, el acosado, el acosador y el testigo silencioso, el que peor está es el acosador”, añade. “Creo que merecía la pena, que era el momento para explicar cuál es la situación desde el punto de vista del acosador”.

Y eso se propone, empezar a comprender los motivos que llevan a un niño a convertirse en acosador. “¿Por qué no ponemos esto en el tapete de los padres para que se den cuenta de que ellos pueden formar a acosadores? Un niño que ve violencia en casa va a ser violento. Un niño que está sobreprotegido y que es antojadizo y caprichoso, va a ser acosador. O un niño con trastornos mentales”, argumenta. Como ejemplo, pone su experiencia. “Si mi padre y mi madre no se hubieran preocupado no estaba hablando contigo”, afirma.

“En las violencias de cualquier tipo, la violencia de género, el acoso sexual, el abuso sexual, el acoso escolar o bullying, la violencia ascendente, todo pasa para prevenirlo por el conocimiento exacto de la causa, el origen, que es el acosador. Si tú no sabes qué está pasando es complicado llegar a prevenirlo. A todo el mundo le gusta apagar fuegos y saber utilizar la manguera, pero lo importante es hacer cortafuegos para evitar los incendios. Y eso es lo que queremos hacer con esto”, explica Jero.

Su relato es diferente al resto de los que se ven en el documental producido por laSexta a partir de la la iniciativa de la Fundación Cola Cao y el Consejo Superior de Deportes, dirigido por Hernán Zin y en el que la voz de Helena Resano sirve como hilo conductor.

Impresiona el relato de Papi Gavi, que de niño tuvo que ser operado de un tumor cerebral. De recuerdo le queda una cicatriz que recorre la parte de atrás de su cabeza y una manera de hablar diferente. “Tuve de pequeño un neuroblastoma en la cabeza, un cáncer infantil muy jodido”, cuenta en el documental. Las secuelas provocaban las burlas de sus compañeros. Ya en el instituto subía vídeos a youtube comentando juegos. “La gente se hacía cuentas falsas para insultar y dar dislikes”, dice. Hace dos años superó el millón de suscriptores en la plataforma y en uno de sus vídeos más vistos explica por qué tiene esa manera de hablar especial. Para él el deporte fue un refugio. “Los mejores colegas que tengo los he conocido a través del fútbol. Es una manera de desconectar de los problemas”, asegura.

“Era carne de cañón: negro, hacía gimnasia, llevaba maillot y no me gustaba jugar al fútbol”, confiesa Ray Zapata, medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020. Pero nada de eso le hizo apartarse del camino que le gustaba, que le he llevado al podio olímpico y a patentar dos elementos que llevan su nombre, el Zapata 1 y el Zapata 2, que está considerado el tercer elemento de más dificultad en la gimnasia y que sólo él se ha atrevido a hacer hasta el momento.

Carolina Marín, que sufrió burlas en el colegio que le hacían encerrarse en la habitación, hace una recomendación a las víctimas en el documental, salir de la zona en la que se sufre el acoso. Para el deporte fue esa vía de escape. Su “liberación”.

Susana Rodríguez recuerda con felicidad su infancia, pero también esos momentos en el parque en los que siempre acababa jugando con su hermana porque ningún niño se acercaba. “Y como no veía yo tampoco tenía facilidad para acercarme”, dice. La culpa era de la deficiencia visual provocada por el albinismo. Susana ahora trabaja como médico en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela y ganó la medalla de oro en el Triatlón de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

“Ser diferente no es malo, es enriquecedor”, reflexiona antes de hacer una recomendación en el documental: “Si nos sentimos heridos es importante buscar una persona de confianza y no guardarlo para nuestros adentros”.

“Somos únicxs” podrá verse en laSexta en la noche del miércoles 9. Después estará disponible en Atresplayer, la plataforma de streaming de Atresmedia. Pero la iniciativa no se quiere quedar ahí. “La idea que tenemos es ir a los colegios con ello para concienciar y sensibilizar a los críos y sobre todo a partir de los críos a los padres para que se den cuenta de que esto es una lacra infecta y que va a más, que no se va a parar solo. Como padre, o nos formamos nosotros para educar a los cachorros o esto se nos va”, advierte Jero García.