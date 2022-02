La confesión de Nadal: el día que le dio vergüenza ser del Real Madrid

Rafa Nadal nunca ha escondido que, además del Mallorca, es muy madridista, pese a que su tío Miguel Ángel acabó jugando en el Barcelona. Pero eso no cambió los colores de Rafa, seguidor blanco hasta la médula y que siempre ha demostrado, además, muy buenas cualidades con una pelota de fútbol. Nadal es un deportista privilegiado, que compite en cualquier deporte que se ponga. En el tenis es un fenómeno, como ya ha demostrado, pero también se la muy bien el golf, un deporte que cada vez practica más y a ver cuando deje el tenis y tenga más tiempo para jugarlo. Y empezó como futbolista, pero el tenis era su vocación y por suerte, lo descubrió a tiempo.

Amazon Prime ha emitido un documental acerca de la historia del Real Madrid en el que cuentan sus experiencias los veteranos más ilustres, pero también aficionados como Nadal y el tenista ha contado una historia muy curiosa de sus comienzos como madridista. La primera vez que vio al Real Madrid fue en el campo del Mallorca y era tan madridista que fue con vestido con la equipación y de la mano de Míchel iba a salir al campo con los futbolistas. Pero de repente, a ese niño madridista y futura estrella del tenis sin ningún complejo, le dio un ataque de vergüenza, se arrepintió y no salió. .

Menos mal que no le volvieron a dar esos ataques de vergüenza y se acostumbró a jugar y a ganar delante del público.

Probablemente Nadal verá este sábado el partido del Real Madrid en Villarreal, si tiene tiempo entre sus entrenamientos y su recuperación. El equipo madridista sigue firmemente instalado en lo más alto de la tabla clasificatoria tras su ajustada última victoria en el Santiago Bernabéu ante el Granada (1-0), pero esta no ocultó que no está en su mejor momento futbolístico tras la conquista de la Supercopa de España y tendrá un buen examen en una plaza siempre complicada y donde no gana desde hace casi cinco años.

La Champions siempre despierta mucha atención en sus filas, lo que en ocasiones también le ‘despista’, lo que puede añadir alguna duda más de cara a medirse a un rival que ya le frenó en su feudo en la primera vuelta (0-0) y que busca acercarse a la pelea por la cuarta plaza. El Villarreal también está vivo en la máxima competición europea, pero no juega hasta dentro de semana y media y podrá poner toda su intensidad en detener a los de Carlo Ancelotti.