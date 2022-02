Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldado con el objetivo de recordar a todos los niños que han sido usados por grupos armados en distintos países, para formar parte de conflictos brutales. Una de estas niñas es Mira Rai, la atleta nepalí que pasó por la experiencia de ser reclutada por una guerrilla y se ha convertido en todo un símbolo de superación.

Mira da esperanzas a las mujeres de su país para que persigan un futuro mejor. Es generosa, determinada y, a veces, temeraria. Creció en el campo, alejada de todo, y solía caminar durante kilómetros y kilómetros para conseguir comida y bebida para su familia. Que ella recuerde, lleva corriendo y moviéndose con agilidad toda su vida. Como creció y se crió en un pueblo remoto de montaña, solía correr montaña arriba y abajo para ir a la escuela, cortar el césped para el ganado, llevar comida o agua, etc. En ese momento no se daba cuenta, pero lleva practicando trail running prácticamente desde que empezó a correr.

A los 11 años transportaba sacos de arroz de 28 kilos a tres horas de su pueblo, para poder revenderlos. El país entró en un conflicto armado y la guerrilla maoísta irrumpió en el poblado de Mira, ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de unirse a filas. “Era mi ocasión de cambiar, aunque yo todavía no lo sabía. En el ejército trataban igual a chicos y chicas y allí podríamos comer dos veces al día. Mira, a espaldas de sus padres, se alistó”. A los 14 años ya formaba parte del grupo de ideología comunista.

“No me alisté porque entendiera sus intenciones o políticas, sino porque quería hacer algo. En mi aldea, las niñas no eran una prioridad. Pero los maoístas siempre hablaban de igualdad, que era algo que yo quería para mi vida. Así que abandoné mi educación y me uní a ellos porque pensé que podía llegar a ser algo con el entrenamiento. Y terminé aprendiendo muchas nuevas habilidades”, afirmaba en una entrevista.

Aprendió a disparar armas de asalto, llegó a ser cinturón negro en karate y destacó como corredora. Cuando se fue de su casa, Rai le dijo a su madre que se iría por una semana. Terminaron siendo dos años. Su padre y sus tíos la buscaron. Su madre incluso intentó suicidarse, según recoge el portal GlobalVoices.

De las armas a las carreras

Pero cuando la guerra terminó en 2006, gracias a un acuerdo de paz mediado por la ONU, se inscribió al programa de rehabilitación del gobierno y siguió corriendo por diversión. No contaba con comida, equipación o dinero y en su primera carrera se desplomó. Después se mudó a Katmandú y con gracias a un profesor de karate, pudo seguir entrenando.

Una gran historia llevada a un documental

En 2014, alguien la invitó a participar en un evento de running (sin saber que, en realidad, se trataba de una carrera de trail de 50k, la Himalayan Outdoor Festival Race), y la ganó. Después de esto, se sentía con la motivación suficiente para seguir corriendo y fue entonces cuando despegó su carrera de trail running. En 2015, cuando ganó la 80K de Chamonix, el mundo entero pudo conocer por fin a esta increíble mujer. en la carrera de 80 km del Mont Blanc se impuso con una ventaja de 22 minutos sobre su más cercana perseguidora y dió un golpe en las carreras de alto nivel. Ese día el mundo descubrió a una gran atleta que sostenía una pistola en sus brazos tan solo 12 años antes.

Luego ganó carreras en Hong Kong, Italia y Francia. Un año después, tenía un contrato con Salomon y era la protagonista de un galardonado documental titulado “Mira”.

Tras un duro camino Mia se había convertido en la atleta más destacada en Nepal, actualmente está especializada en maratones, ultramaratones y correr por la montaña.

Empoderar a las niñas nepalíes

Ahora patrocinada por Salomon, Mira Rai sigue viviendo en Katmandú y vuelve a su pueblo natal dos o tres veces al año. Modelo de conducta para las mujeres nepalesas, fundó la Iniciativa Mira Rai que apoya a las jóvenes corredoras de su país. Bajo el lema “Animar, empoderar y educar” trata de dar a las niñas nepalíes una vida mejor de la que ella tuvo que vivir. Niñas que tendrán la oportunidad de no tener nunca un arma en sus manos.