Alpine A522: el coche con el que Alonso quiere volver a ganar

En Alpine quieren ver la vida de color rosa en los próximos meses y años y hoy en París el equipo francés, donde milita Fernando Alonso, presentó el coche para 2022, el año en el que todo cambia. La temporada que el piloto español tenía en su radar para intentar volver a los primeros puestos de esta competición. Nuevas reglas y nuevos desafíos tanto a nivel deportivo como técnico, una incertidumbre en la que el asturiano sabe moverse como nadie porque todos los pilotos sufrirán un periodo de adaptación a la nueva forma de conducir el monoplaza (llantas más grandes, más peso...) y eso es lo que quiere aprovechar el ovetense. “Para eso he vuelto”, afirmó.

Formula One F1 - Alpine A522 Launch - Palais de Tokyo, Paris, France - February 21, 2022 Alpine's Fernando Alonso during the launch REUTERS/Sarah Meyssonnier FOTO: SARAH MEYSSONNIER REUTERS

Alonso señaló durante la presentación que 2021 fue una buena temporada para el equipo con una victoria para Ocon y la vuelta al podio para él y que en 2022 esperan hacerlo mucho mejor. Además, agradeció el esfuerzo de todos los miembros de la escudería. “Es bueno estar de vuelta y he estado trabajando duro para estar listo para la nueva temporada. La preparación ha sido larga después de que el cambio de reglamento se retrasara (de 2021 a 2022) debido a la pandemia”, dijo Alonso. “Tenemos un nuevo motor y estamos seguros de que hemos hecho un buen desarrollo para esta nueva generación de coches. No sabremos cuál es la situación de cada uno hasta (el Gran Premio de) Baréin (primera carrera), pero estamos muy contentos de dar la primera vuelta al coche en los entrenamientos de esta semana (En Barcelona). Espero que la nueva normativa haya funcionado y que tengamos más carreras emocionantes rueda a rueda este año”, agregó.

Durante el evento de presentación pudimos ver por primera vez como jefe de equipo a Otmar Szafnauer, procedente de Aston Martin, y la persona que ha traído un nuevo patrocinio para Alpine como es la compañía BWT (sistemas de tratamientos de agua) y su característico color rosa como ya ocurría en Racing Point, equipo al que apoyó en años anteriores.

La presentación del A522, el coche con el que competirá Alpine, dejó algo fríos a los seguidores porque, sin duda, algunos elementos no se corresponden con la realidad por aquello de no dar demasiadas pistas a los rivales hasta el próximo miércoles, cuando realmente se ponga en pista en el circuito de Cataluña. El ala trasera y la posición más retrasada de los pontones fue lo que más sorprendió y dan una pista de las intenciones técnicas de la escudería. Salvo la nueva decoración, el monoplaza se parecía más a la maqueta oficial exhibida por los promotores de la F1 que al verdadero y definitivo chasis. Algo que puede ser un síntoma de que Alpine ha encontrado algo y no quiere mostrarlo hasta el último momento. El evento de presentación contó con la presencia de Luca de Meo, CEO del grupo Renault, y el responsable de la marca Alpine, Laurent Rossi. La presencia del primero, sobre todo, es una muestra más de la enorme importancia que tiene esta competición para la compañía.