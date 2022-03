Tebas se pasa de frenada: “Los de la Superliga mienten más que Putin”

Hoy puede ser ser un día clave para la Superliga, porque Agnelli, presidente de la Juve, va a dar una conferencia en unas jornadas del Financial Times en la que va a poner sobre la mesa que la nueva Champions es un desastre que ayuda muy poco al fútbol y que no se ha arreglado ningún problema. Pese a los rumores, no va a contar nada nuevo de la Superliga. Por Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, que ya ha dado su conferencia, ha sido muy duro con la Superliga: “”Es que hablar de la Superliga no es hablar de fútbol. Estoy harto de esto. Cuando nos juntamos y trabajamos juntos, nos vienen con esto. Todo esto es un sinsentido”, agregó. Sabe que les puede hacer mucho daño:“Estoy cansado de este proyecto no futbolístico. La primera vez que lo lanzaron fue en plena pandemia, ahora durante la guerra: viven en un mundo paralelo. Mientras trabajamos para salvar a los jugadores en esta situación, quieren relanzar este proyecto”, añadió. Ha asegurado que alguno de los promotores se arrepintió “Pueden pagarle a cualquiera para que diga que es un buen proyecto, pero sigue siendo una idea sin sentido. Uno de los ejecutivos que ahora ha vuelto a impulsar este proyecto me llamó para disculparse, pero ahora va de frente”.

Para él, no hay mucho de que hablar: “Para ellos los hinchas son consumidores, para nosotros los hinchas son hinchas. Además, lo interesante es que critican a UEFA y ECA, pero uno de ellos era presidente de la ECA (Andrea Agnelli) y una semana antes del lanzamiento de la Superliga elogió el sistema actual. Pueden jugar sus competiciones, nadie se lo prohíbe. Pero si quieren jugar sus competiciones, no podrán jugar las nuestras”.

También ha hablado Javier Tebas, presidente de LaLiga: “Los de las ligas nacionales deberíamos ser idiotas, ya que todos estamos en contra. Me siento humillado con la idea de revivir la Superliga”. Y ha continuado con muchísima dureza: “Los clubes de la Superliga (Real Madrid, FC Barcelona y Juventus) mienten más que Vladimir Putin. Los de las ligas nacionales deberíamos ser idiotas, ya que todos estamos en contra. Me siento humillado con la idea de revivir la Superliga”