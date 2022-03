Horario del Mallorca-Real Madrid y alineación de Ancelotti

«¿Por qué no vamos a ganar al Real Madrid?», se preguntaba ayer el entrenador del Mallorca Luis García Plaza acerca de las opciones de su equipo para derrotar a los de Ancelotti. El entrenador, que lleva cuestionado toda la temporada busca un poco de aire, en un partido ante el que se puede ser optimista o pesimista. El técnico del Mallorca quiere pensar que el Real Madrid llega cansado y sobre todo, destensado, tras vivir la noche mágica de la Champions contra el PSG. «Este lunes tenemos un rival jodido, pero se puede ganar. Yo le he ganado y el Mallorca, también. Hay que trabajarlo y pelear el partido al máximo. Les he dicho a los futbolistas que cada partido es una oportunidad. Estamos en nuestra lucha y vamos a pelear hasta el final», insistía.

La versión pesimista, que no dejó ver el técnico mallorquinista, es que se enfrenta a un Real Madrid que probablemente ha dejado atrás todos sus fantasmas, con la confianza por los aires y, tras el empate del Sevilla en Vallecas, con otro oportunidad más de seguir abriendo la brecha en su distancia con el segundo clasificado. Un Madrid que, más que nunca, va a por todas porque siente que es capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga. No hay, por tanto, rival más peligroso en este momento de la temporada. «No hay euforia en el club. Seguimos compitiendo en la Champions y mañana es otra competición, en la que estamos todos centrados. Es un club que siempre mira hacia delante y es la historia de este club», explicaba ayer Ancelotti.

El Madrid sabe que LaLiga no se cierra ya, pero que si no falla en Mallorca y luego vence al Barcelona en el siguiente encuentro en el Santiago Bernabéu va a tener el título muy cerca. No sólo por los hechos (los puntos de ventaja que mantiene con el resto) también por la sensaciones que desprende el grupo de Ancelotti después de lo del PSG: hasta en los peores momentos tiene energía para dar la vuelta a lo que parece un destino. «Ha significado mucho, pero más que en lo deportivo, en lo emocional. A nivel emocional fue bonito e importante. El equipo dio a la afición y la afición empujó al equipo», describía el entrenador italiano acerca de lo sucedido en la Champions.

Una de las dudas que se maneja para el partido de hoy (una de las dudas que se está viviendo durante toda la temporadas) es si Ancelotti va a dar descanso a los futbolistas que más minutos suman. Sobre todo a Modric, uno de los héroes del miércoles por cómo jugó y por los kilómetros que recorrió. «No veo jugadores cansados para el encuentro contra el Mallorca, pero puedo hacer cambios por el partido que necesitamos plantear. No por cansancio porque no veo jugadores cansados», repitió Ancelotti. Es una de la frases que más ha dicho en lo que llevamos de curso porque lo de las rotaciones es acerca de lo que más se le ha preguntado. Lo cierto es que el Madrid llegó a los últimos minutos del choque contra el PSG con mucha más fuerza que los franceses. «Los que salgan serán igual de buenos que los que no jueguen», aseguró Luis García Plaza.

El partido contra el PSG dejó una buena noticia para el Madrid: Camavinga y Valverde parece que llegan enchufados al tramo decisivo y podrían tener más minutos de los que han tenido hasta ahora para dar descanso a los jugadores del centro del campo, los que más desgasten tienen: «Camavinga es presente y futuro de este club. Lo tiene claro y nosotros también. El día que Modric, Casemiro o Kroos no estén estarán Camavinga, Valverde o los jóvenes del Castilla como Blanco», dijo Ancelotti.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RCD MALLORCA: Sergio Rico; Maffeo, Raíllo, Valjent, Jaume Costa; Baba, Salva Sevilla, Kubo; Antonio Sánchez, Dani Rodríguez y Muriqi.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Vinícius y Benzema.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).

--ESTADIO: Visit Mallorca Estadi.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.