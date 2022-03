Poli Díaz, condenado a dos años de prisión por maltratar a su ex pareja

Poli Díaz ha sido condenado a dos años de prisión por el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. La condena se reparte en 16 meses por un delito de maltrato habitual y ocho más por un delito de lesiones en el ámbito familiar.

El juzgado considera probados los hechos denunciados por la ex pareja del boxeador que se produjeron durante su convivencia entre 2018 y 2021 y que han sido admitidos por Poli Díaz, Además, el antiguo campeón de Europa del peso ligero ha visto transformadas por sanciones impagadas, una de mil euros y otra de 700 en meses de prisión, por lo que su estancia en la cárcel podría alcanzar los tres años. Una pena que debe cumplir de manera íntegra.

La sentencia refleja que el exboxeador reconoció haber sometido a castigos físicos e intimidado a la que era su pareja, además de controlar sus hábitos. “Le impedía que se maquillara, escogía la ropa y calzado que pudiera utilizar, limitaba que pudiera trabajar fuera de casa y le profería expresiones como ‘hija de puta, guarra, no vales como mujer’”, recoge la sentencia.

Entre los hechos admitidos en la sentencia figuran los sucedidos el 23 de junio de 2021, cuando Poli agredió a su expareja con puñetazos y empujones. Llegó incluso a sujetarla por el cuello y a presionarla, lo que le provocó lesiones de las que tardó una semana en curarse.

Poli Díaz debe afrontar, además, una multa por la que debe pagar a su ex pareja 3.560 euros. En caso de no abonarla, como ha sucedido con las anteriores, se le incrementará la pena de cárcel de manera proporcional, por lo que su estancia en la cárcel podía llegar hasta los cuatro años. El exboxeador no podrá comunicarse con su exmujer ni acercarse a ella a menos de 500 metros durante cinco años. Además, estará en libertad vigilada durante los cinco años posteriores a su salida de prisión.

La carrera judicial de Poli no se acaba ahí. Tiene pendiente un juicio por amenazas contra la jueza de Violencia Machista de La Palmas de Gran Canaria María Auxiliadora Díaz, que fue quien ordenó su ingreso en prisión preventiva. Poli se habría asociado con otro condenado por la misma jueza al que conoció en prisión. Desde entonces la jueza cuenta con escolta policial.

Poli tiene aún pendiente otro juicio en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid por un delito de robo y lesiones contra tres hombres por el que solicitan entre tres y cinco años de prisión.