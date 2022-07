Ex militar, casado, tres hijos y ahora polémica campeona trans contra niñas de 13

Ricci Tres tiene 29 años y se ha hecho famosa por ganar una prueba de skate a niñas de 13 años y menos y porque Tylor Silverman, otra skate, la nombró en redes como ejemplo de la ventaja que tienen las deportistas trans en competiciones femeninas. Porque Tres, antes era conocida como Richard Batres, un suboficial de Marina, casado con una mujer y tenía tres hijos. Pero hace dos años, comenzó la transición hormonal y comenzó a competir en el skate. Quiso entrar en el equipo olímpico, pero las pruebas hormonales determinaron que la testosterona era excesiva y no podía competir. Ahora, en el Daily Mail ha explicado su vida y sus sensaciones.

Fue en la competición The Boardr de Nueva York, abierta para todos en la que Tres ganó a Shiloh Catori, de 13 años y ganadora del añol pasado. Esa vez se tuvo que conformar con el segundo puesto. Tres fue la primera: “Este deporte no es tan exigente físicamente como otros, como la natación o el atletismo, y la edad y el sexo “no cuentan””, asegura en el periódico británico para defenderse de todo el revuelo que se ha formado. “Es la primera prueba a la que he ido que realmente quería ganar...., lo de la edad no cuenta. No voy a ir y hacerlo mal porque sean niñas. Es por lo que más me están machacando, la gente dice “estás machacando a los niños pequeños, a las niñas. No creo que tenga ventaja física. Mírame. No estoy en forma ni nada. No hago ejercicio, sólo patino. Y no creo que el monopatín tenga nada que ver con el físico, sobre todo si miras a los niños de hoy en día”, asegura, así que considera que es justo competir con niñas. “El aspecto físico del monopatín no es tan importante. Lo que importa es nivel de habilidad. Cualquier tipo de ventaja que consigas está determinada por tu compromiso y tu determinación”, insiste

Explica su cambio: “He vivido 27 años con estas pequeñas culpas por cosas aleatorias que no me di tiempo a entender como el travestismo... finalmente me di cuenta de que soy mujer, tengo mucha energía femenina y eso es lo que prefiero ser”, dijo. Está separada de su ex mujer, con la que asegura que se lleva mejor que nunca y hace un año que no ve a sus hijos, pero considera que en el momento que está pasando, con la transición, quizá esa distancia sea beneficioso para todos, para comprendese mejor. " Agradezco que se hayan ido porque cuando empecé la transición fue como un proceso. Tuve que romper porque tuve que aceptar todas estas cosas que antes no entendía y construir de nuevo”

Como deportista, cree que quizá haya que limitar quien compite en los deportes por otras características que no sean masculino y femenino, quizá sería mejor “teniendo en cuenta su altura, peso, índice de masa corporal y experiencia”. Tampoco digo que este sea el correcto pero es el más cercano que he encontrado para algún tipo de igualdad, ¿qué tal algo orientado al peso?”, pregunta.

Como todas las deportistas trans, Tres se ha encontrado de todo en su deporte. Quien considera que hace que las demás participen en desventaja y quien compite contra ella sin ningún tipo de problema, sin mirar el sexo ni la edad de las rivales.