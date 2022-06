Una mujer trans de 29 años gana a una niña de 13 en skate: “Ha ganado un hombre”

Las deportistas trans viven un momento decisivo para su participación en los deportes de élite. La decisión de la FINA de poner más límites a la participación de las mujeres trans en la categoría femenina ha creado un debate y ha provocado una serie de decisiones a las que se han unido otros deportes. El futuro es una incógnita, pese a que muchos expertos asegura que no hay suficientes datos científicos para probar que algunas superioridades como la de Lia Thomas en Natación están basados en una adolescencia masculina.

Pero también hay expertos que aseguran que pasar la pubertad como hombre da las mujeres trans ventajas posteriores cuando participen en las pruebas femeninas y también ha habido muchas quejas de mujeres que consideran que están compitiendo en desigualdad de condiciones. Una de las que más alto ha hablado estos días es Taylor Silverman, skate estadounidense, que ha sido muy dura contra compañeras trans. Su mensaje en Twitter tras una prueba no pudo ser más contundente: “Un hombre gana la final de mujeres y se lleva el dinero. Esto no ocurre sólo en el skateboading, ocurre en el deporte en general”, escribía en Instagram. La competición a la que hace referencia resulta que la ganó Ricci Tres, que nació como hombre y que se llevó 500 dólares por el primer puesto. Y que tiene 29 años. La segunda fue Shiloh Catori, de 13 años. De los 6 competidores, 4 eran menores de 17 años, siendo el más joven Juri Iikura, de 10 años.

Male wins women’s skateboarding finals and money at the Boardr Open NYC presented by DC today. pic.twitter.com/fgqmHMq2Ez — Taylor Silverman (@tmsilverman) June 25, 2022

No es la primera vez que escribe de eso: “Me llamo Taylor Silverman. oy una chica. Llevo patinando 11 años. He competido en tres eventos con mujeres trans y en dos he quedado segunda. En el último, organizado por Red Bull, por ejemplo, la primera se llevó 1000 dólares en las clasificatorias, 3000 en las finales y 1000 en el best trick. En total, 5000 dólares que deberían ser para las mujeres biológicas. Contacté a la organización por ello y fui ignorada, así que he decidido romper el silencio”, escribó hace semanas en sus redes sociales.

Las palabras de Silverman han producido reacciones a favor y en contra. Las que más han resonado a favor han sido las de Tim Pool, ex skateboarding, que se ha ofrecido a pagar a Taylor el dinoer que ha dejado de ganar: “Los hombres en el monopatín tienen centros de gravedad más altos, lo que les da ventajas que no se pueden eliminar con la terapia de reemplazo hormonal. Además, las mujeres son más propensas a lesionarse”, escribía Pool