Victoria de Carlos Sainz en el Gran Premio de Gran Bretaña

Y llegó el ansiado triunfo del madrileño Carlos Sainz en la Fórmula 1 y a los mandos de un Ferrari. El circuito de Silverstone fue el escenario de su primer test en la categoría reina en 2013 (sólo unos meses antes Alonso conseguía el último triunfo de un español en la F1) y también el lugar donde certificó hoy su primera victoria en la F1. Arrancó desde la “pole” y, aunque Verstappen le robó el primer puesto en la primera salida, debió repetirse debido al accidente sufrido por Zhou. Una hora después se reanudó la prueba y Sainz, esta vez sí, fue contundente. “Sujetó” a Verstappen y enseguida sacó los codos para defender su primera posición. Pero luego las cosas se complicaron. Leclerc apretó, Hamilton amenazó y sólo un problema de fiabilidad en el Red Bull de Verstappen alivió un poco la situación.

Después llegaron los dimes y diretes por radio entre los ingenieros de Ferrari y los pilotos de la escudería. El debate táctico fue complejo en esos momentos porque la Scuderia debía tomar decisiones para ganar la carrera. Pero Sainz estuvo listo. Supo jugar sus cartas con una visión estratégica que define el rendimiento del piloto. Además, una neutralización de última hora le benefició y entró a boxes para sustituir sus neumáticos. Con esa decisión, tomada con el equipo, el triunfo estaba asegurado. Y así fue. Leclerc se mantuvo en pista con ruedas degradas y duras y Sainz salió con nuevas. Alcanzar el liderato no fue problema y de esta forma logró su primera victoria en la F1. Fue una victoria muy trabajada desde el viernes y hoy, durante la carrera, Sainz demostró madurez, velocidad y astucia a la hora de manejar el lenguaje y convencer a su equipo de que las mejores opciones salían de su radio. En Ferrari hicieron lo posible por “salvar” a Leclerc, al que dejaron “vendido” en la última neutralización de carrera por tener el primer puesto y no poder arriesgar. Lo hicieron con Sainz, pero las opciones del madrileño, con ruedas blandas, aumentaron sus posibilidades y el español no desaprovechó la ocasión.