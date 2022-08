F1: Verstappen y Red Bull “arrollan” a Ferrari

La vuelta de las vacaciones en la F1 ha resultado demoledora para Ferrari. Un golpe de realidad que ha quedado bien reflejado en el Gran Premio de Bélgica. Verstappen arrancó desde la 14º plaza y Sainz desde la primera. Resultó imposible sujetar al holandés y mantener el ritmo. El madrileño arrancó bien, no tuvo problemas y tampoco después cuando el coche de seguridad debió salir para retirar el coche de Hamilton, que se metió en un lío con Alonso del que salió mal parado. El español partió con neumáticos blandos y, poco a poco, la degradación impidió a Sainz seguir progresando. Apostaron fuerte en Ferrari, sin embargo, las prestaciones del coche no dieron para más. En apenas 15 giros los dos Red Bull ya mandaban en la carrera y desde ese momento la prueba fue un monólogo de Verstappen en primera posición. No hubo margen para la batalla. Incluso, en los últimos instantes, Sainz debió luchar por el tercer puesto porque Russell amenazó su puesto, aunque finalmente el de Ferrari conservó el tercer cajón del podio. Era lo máximo que podía hacer Sainz hoy, que, además, volvió a terminar por delante de su compañero, que cruzó la meta en sexta plaza después de salir desde el final de la parrilla sancionado por cambiar partes del motor. Lo peor de todo es que quiso obtener el punto que da la vuelta rápida y en el camino de regresar a pista tras colocar neumáticos blandos excedió la velocidad limitada y fue sancionado con cinco segundos. Pudo acabar quinto, pero cayó al sexto lugar. Verstappen es más líder todavía y se encamina hacia su segunda corona mundial de forma consecutiva. Puede que le sobren las dos o tres últimas carreras del campeonato.

Verstappen es literalmente imparable



Qué victoria de Mad Max en Spa#BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/xl1zkxWswS — DAZN España (@DAZN_ES) August 28, 2022

Fernando Alonso protagonizó los primeros metros de la carrera. Le robó la posición a Pérez en la salida, se puso segundo y cuando Hamilton quiso superarle, el inglés chocó con el asturiano y debió retirarse. Además, Alonso le dedicó un duro mensaje por radio llamándole “idiota” y diciendo que el británico sólo sabe correr cuando arranca en primera posición.

"¡Qué idiota! Cerrando la puerta desde el exterior"



"Hacemos una megasalida, pero este tipo solo sabe cómo pilotar cuando empieza primero"



El tremendo enfado de @alo_oficial con Lewis Hamilton tras su toque#BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/bJs7SDKwn3 — DAZN España (@DAZN_ES) August 28, 2022

Un zasca tremendo que pudo escuchar todo el mundo. Los comisarios analizaron la maniobra y determinaron que fue un lance de carrera. Es más, la colisión la provocó el propio Hamilton. Alonso acabó la carrera quinto, un resultado magnífico para un coche que no está para terminar en esa posición. Su compañero Ocon fue séptimo.