Un surrealista error deja una atleta sin el récord de los 10.000

Increíble pero cierto. El récord británico de 10.000 metros de Eilish McColgan obtenido en la ‘Great Scottish Run’ (Gran Carrera Escocesa) de este mes ha sido eliminado, tras descubrirse que la carrera tenía 150 metros de distancia. McColgan registró unos impresionantes 30 minutos y 18 segundos, que también rompieron su propio récord europeo. Sin embargo, a la estrella escocesa se le anularon los récords después de que los organizadores de la carrera dijeran que la pista se había trazado demasiado corta debido a un error humano.

Según informan los principales portales británicos, todo comenzó unos días después de terminada la competición, cuando varios participantes revisaron sus aplicaciones en dispositivos móviles que les aportan datos sobre las carreras y descubrieron que no habían recorrido 10.000, pese a haber completado el trazado. Es por eso que muchos enviaron esta información a los organizadores y allí se descubrió la verdad.

Paul Foster, de la compañía Great Run, dijo: “Hemos estado en contacto con Eilish para explicar y disculparnos. “Revisaremos nuestros procesos internos para asegurarnos de no volver a cometer este error. No hay excusas para que esto suceda y lo sentimos mucho. Sabemos que hemos defraudado a nuestros clientes”.

Por 150 metros

“Después de una investigación interna, hemos establecido que le faltaban 150 metros. El déficit en la distancia se debió totalmente a un error humano. Un área del campo no fue diseñada de acuerdo con los planes previamente acordados. Este error tuvo un impacto marginal en la media maratón, pero estaba dentro de la tolerancia y el recorrido del día era válido. Estamos extremadamente decepcionados de que esto haya sucedido en lo que fue un regreso increíblemente positivo a la ciudad para la Gran Carrera Escocesa después de la pandemia”, explicó Paul Foster, de Great Run Company.

No es la primera vez que ocurre esto en la ciudad de Glasgow. Ya sucedió en el 2016, esta vez en una media maratón donde a la carrera le volvió a faltar 150 metros de recorrido. En esta ocasión, dado que McColgan recorrió 9.850 metros en lugar de los estipulados 10 kilómetros, ha hecho que se anule un récord que la propia corredora achaca como un “error humano”. “Los organizadores me han pedido disculpas. Se sienten muy avergonzados. No tengo malas palabras que decir. Hubiera sido genial terminar mi temporada con mi mejor marca y otro récord pero para mi no es el fin del mundo”, aseguró McColgan.

“Estoy segura de que hay muchas carreras alrededor del mundo que no están medidas correctamente y la única razón por la que destaca en esta ocasión es porque batí un récord”, sentenció McColgan.