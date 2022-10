¿Quién es Ilia Topuria “El Matador”, el luchador español contra el que nadie quiere pelear?

Ilia Topuria es sin duda el mejor luchador español en la UFC, la mayor competición de artes marciales del planeta, la que más seguidores atrae, especialmente jóvenes. Compite en la categoría de peso pluma y peso ligero de Ultimate Fighting Championship. Actualmente, Topuria se encuentra como el peso pluma #14 en los rankings oficiales de UFC.

Residente en Alicante (España). Ilia entrena con el equipo Climent club donde sus habilidades destacan sobre todo en el Jiu Jitsu brasileño del cuál es cinturón negro, así como en la lucha o grappling además de tener muy buen nivel de boxeo en el striking, haciendo que Ilia sea considerado uno de los peleadores más completos de la UFC, y con una capacidad de mejora muy amplia, ya que sólo tiene 25 años. El pasado mes de marzo Ilia Topuria se subió al octágono de la UFC por última vez y a partir de entonces, nadie parece querer enfrentarse a él.

Varios intentos fallidos de regresar

Tras varias semanas de rumores e incertidumbre sobre cuándo será finalmente su próximo combate y si Brice Mitchell sería su rival, el español Ilia Topuria zanja el debate. El luchador ha compartido un mensaje en su cuenta de Instagram para aclarar la situación.

“Todo comienza cuando me ofrecen pelear con Dan Ige el 17 de diciembre, la cual acepté. Una vez que me quede sin pelea en octubre, tuve que dejar de bajar el peso. La primera vez que se lesionó Movsar, me vi en la situación de ofrecerle a la UFC ser el reemplazo, pero su respuesta fue que no, a lo que también Brice rechazó pelear conmigo en ese momento”, comienza relatando el luchador español.

Hace unas semanas, el alicantino estaba preparando ya su pelea contra Edson Barboza, mítico guerrero de la compañía americana de artes marciales mixtas. Sin embargo, y para desilusión, tanto del deportista, como de todos los aficionados, el brasileño tuvo que darse de baja de la pelea por una lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano. Horas después de conocer la triste noticia, Dan Ige sonaba para enfrentar al georgiano, pero la cosa finalmente no sucedió, por lo que Topuria se quedó sin un rival digno.

Finalemente Bryce Mitchell aceptó la llamada e incluso colgaba un vídeo en sus redes sociales respondiendo a los tuits colgados por el alicantino aceptando la contienda. “Me ha gustado la foto de tus abdominales. Mira como estoy yo -enseñando su barriga tapada-. Llevo comiendo dulces dos semanas, pero aún así te ganaré y haré que saques mi nombre de tu boca”, advirtió. Pero todo se fustró de nuevo.

U wanted it pic.twitter.com/p0cGVvTwRB — Bryce Mitchell (@ThugnastyMMA) October 16, 2022

“No puedo hacer más”

“Hace dos días -relata en su mensaje- recibí una llamada de la UFC con la oferta de pelear con Brice en 2 semanas, por lo que finalmente después de tener una conversación con los nutricionistas de perfomance institue me dijeron que no sería para mi una bajada de peso saludable, así que me ofrecí para pelear en 155 libras, pero Brice también dio su negativa. Les dije que me dieran 2-3 semanas más de margen para dar 146 libras y también me dijeron que no! Entonces más de mi parte no puedo hacer. Yo voy a continuar con mi pelea para el 17 de diciembre! Llevo más de un año intentando pelear con alguien de top 15. Mi única intención era mantenerme activo para todos ustedes!! Ahora espero que Dan Ige no se retire de la pelea y llegue como un hombre a nuestro combate”.

¿Habrá por fín alguien dispuesto a enfrentarse a “El Matador” español?