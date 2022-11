Así es Jake Olson, el golfista ciego que hace historia con su potencia y precisión

La historia del deporte se escribe con triunfos, derrotas y también con increíbles testimonios de atletas que superaron todo tipo de adversidades dando una lección al mundo. Este es el caso del golfista completamente ciego que ganaría fácilmente a destacados jugadores. Después de perder la vista en ambos ojos a la edad de 12 años, Jake Olson no permitió que su ceguera se interpusiera en sus aventuras deportivas y pasó a hacer historia en el fútbol americano y ahora en el golf.

El golfista Jake Olson ha desafiado su discapacidad para convertirse en un campeón ciego en este deporte. El jugador de 33 años nació con un raro cáncer de retina, perdió la vista en el ojo izquierdo antes de cumplir un año y luego en el ojo derecho a los 12 años. A pesar de eso, se convirtió en el primer jugador de fútbol americano ciego, un jugador universitario que dominaba la posición de long snappers.

Una precisión que admira a Tiger Woods

Olson era elegible para el Draft de la NFL de 2014, pero no fue elegido. Continuó persiguiendo su sueño en su Canadá natal, pero cuando eso no funcionó, recurrió al campo de golf. Gracias a la ayuda de su padre Brian, quien le informa de la longitud del hoyo y alinea su tiro, Olson hace que el golpe de salida parezca fácil. Cuando se trata de patear, mide la distancia hasta el hoyo y golpea la pelota con la potencia apropiada, terminando con una precisión de la que estaría orgulloso el propio Tiger Woods, a quien conoce personalmente.

El ex número uno del mundo le envió a Olson una carta escrita a mano después de su primer partido de fútbol universitario y luego lo invitó al Riviera Country Club a lo largo de los años. “Dijo que vio lo inspirado que estaba y elogió mi coraje y mi resistencia”, dijo Olson al PGA Tour. “Quedó impresionado con mi capacidad para superar la adversidad. Y creo que obviamente es algo que aplica a su propia carrera”.

Habiéndose convertido en el campeón de la Asociación de Golf para Ciegos de los Estados Unidos en 2019, compitió en el US Adaptive Open inaugural en julio de este año como el único jugador completamente ciego. Al enterarse de su participación, Olson publicó en su Instagram: “Estoy muy emocionado de anunciar que he sido seleccionado como parte del campo para jugar en el primer US Adaptive Open”.

Per aún tiene energía y ganas para mucho más. Cuando no está arrasando en el campo, Olson supervisa en un gimnasio cerca de su casa en Huntington Beach, California, a otras personas personas a las que trata de ayudar a superar sus desafíos físicos y da charlas como orador motivacional.