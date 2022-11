La traición de Verstappen a su compañero

Hace ya varias carreras que Max Verstappen y Red Bull ganaron el título de pilotos y constructores. Sin embargo, todavía está en juego el subcampeonato para el segundo piloto de la escudería, Sergio Pérez. El mexicano no tuvo hoy una buena carrera con un compuesto de neumático que no funcionaba demasiado bien en su monoplaza. Su lucha es con Charles Leclerc y Ferrari y todo se decidirá en el último asalto de la temporada la próxima semana en Abu Dabi. Hoy, al final de la prueba, el equipo Red Bull permitió que Verstappen superara a Pérez para que se fuera a por Leclerc y así restarle puntos. Sin embargo, no pudo ser. Fue entonces cuando Red Bull le pidió a Verstappen que cediera su posición para Pérez pudiera sumar más puntos. Pero el bicampeón desobedeció. No quiso hacerlo. Fue consciente desde el primer momento y no lo permitió. El holandés decía tener sus razones, pero desde el equipo mostraron su enfado por no hacerlo. Incluso, después de la prueba hubo conversaciones no demasiado agradables. El propio Pérez dijo por radio que Verstappen había demostrado lo que era…

"ESTO DEMUESTRA QUIÉN ES REALMENTE"



'Checo' Pérez hablando MUY CLARO al final de carrera después de que Verstappen omitiera las órdenes de Red Bull de dejarlo pasar 💥#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/Ut4rDP4BlP — DAZN España (@DAZN_ES) November 13, 2022

El caso es que el mexicano ha sido clava en la consecución de los dos títulos de Verstappen, sobre todo, en determinadas ocasiones. Ayer, el holandés no quiso devolver el favor.“No entiendo sus razones; si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, dijo Checo Pérez tras acabar séptimo en Sao Paulo, justo por delante de Verstappen, ya campeón mundial por segundo año consecutivo.

"SI TIENE DOS MUNDIALES ES GRACIAS A MÍ"



La reacción de Checo Pérez en @FOXSportsMX después ver como el líder de Red Bull, Max Verstappen, se ha negado a dejarlo pasar #BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/n3miJ8bn30 — DAZN España (@DAZN_ES) November 13, 2022

El equipo Red Bull pidió por radio a Verstappen que dejara pasar a Sergio Pérez en la parte final de la carrera, pero éste se negó a beneficiar a su compañero de escudería, tercero en el campeonato con los mismos puntos que el segundo, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). “Ya os lo he dicho, así que no me lo volváis a pedir. ¿Está claro? Os di mis razones y las mantengo”, respondió el neerlandés por radio a su equipo tras rogarle que dejara que el mexicano lo adelantara. Si Verstappen hubiera dejado pasar a Pérez el mexicano ocuparía el segundo puesto en el certamen en solitario a falta de la carrera de cierre, el Gran Premio de Abu Dabi de la semana que viene.