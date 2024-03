"El 9 de marzo Brahim renunció a jugar con España"

"No le llamo porque era imposible traerle. El 1 de marzo doy una prelista en la que está. Desde noviembre hasta marzo no hay posibilidad de llamarlo en marzo. Hay un documento del 9 de marzo en el que renuncia a jugar con España. No se le podía traer", explica Luis de la Fuente sobre la ausencia de Brahim en la convocatoria y su decisión de representar a Marruecos. "Ha decidido ju

gar con Marruecos y yo he hecho deportivamente lo que tenía que hacer, meterlo en una prelista", añade el seleccionador.

Brahim se convirtió casi en el único protagonista de la rueda de prensa en la que el seleccionador dio explicaciones sobre la convocatoria para jugar los dos próximos amistosos contra Colombia y contra Brasil. "La decisión la toma él antes de que yo facilite esa prelista. Lo tenía claro. Cuando el jugador quiere estar está y si no quiere estar se acepta con absoluta naturalidad. Con el cariño que le tengo a Brahim, cada uno está donde quiere estar. Soy el seleccionador que más le ha seleccionado. No hay más caso o debate sobre Brahim", insistía De la Fuente, que tuvo que responder a ocho preguntas sobre el jugador del Real Madrid.

"Ningún futbolista puede exigir nada ni pedir nada. No me ha exigido nada porque no tenía nada que exigir. Ningún jugador tiene que exigir nada. Tiene que venir, querer venir y nada más", explica el seleccionador, que resume el caso en la decisión del futbolista de defender la camiseta de Marruecos. El jugador podía haber esperado a la decisión de De la Fuente. Los dos próximos compromisos de la selección son amistosos y no comprometían su futuro en caso de que hubiera decidido más tarde jugar con Marruecos.

Ahora el seleccionador no sabe si la decisión ya es definitiva o se puede revertir. Marruecos también tiene compromisos amistosos. "No sé si legalmente ese papel le vincula ya de por vida. Ahí no llego, deportivamente no lo sé. Dicho esto, lo importante no es que nosotros queramos o no queramos, es que el jugador quiera. En el futuro se verá si está en disposición legalmente de venir y si el seleccionador que esté lo quiere convocar", asegura el seleccionador.

Lo que ha pasado son cosas que pasan en la vida, que es mayor de edad, responsable y uno es mayorcito para tomar decisiones. Lo que quiero es ver a la gente feliz v si él está feliz, que lo está, me alegro porque le tengo un gran aprecio. Le deseo todo lo mejor, todos los éxitos y le agradezco los momentos que he podido disfrutar con él en la Federación española de fútbol", afirma.

De la Fuente no cree que la Federación haya fallado por no haber podido retener a Brahim. "No hemos fallado, todo lo contrario. En mi vida he jugado donde he querido jugar y entreno donde quiero entrenar. Uno está donde quiere estar y se siente feliz. De fracaso, nada. En su momento, cuando Brahim tenía 15 años hicimos que jugara con nosotros cuando se fue al City, que ni le conocíais casi vosotros. Hemos hecho que Laporte, Le Normand y otros cien quieran jugar con nosotros Lo otro son decisiones personales", reconoce De la Fuente. "Lamine, Le Normand, Laporte, Mateo Joseph, Hujsen, Mosquera, han elegido jugar con nosotros y Brahim elige jugar con otro país", añade.

El seleccionador explica por qué no ha contactado con Brahim para anunciarle su intención de contar con él. "La exigencia es que venga el que quiera venir. No he llamado a Brahim porque no llamo a ningún jugador. Sólo hablo con los lesionados. Brahim es exactamente igual que los otros jugadores españoles que querían venir. Ha decidido jugar con Marruecos y le deseo todo lo mejor. Estoy muy agradecido a lo que ha hecho con la selección española. Le tengo mucho aprecio en lo personal y en lo profesional. Es un grandísimo futbolista y le deseo todo lo mejor", concluye De la Fuente.

El único partido como internacional absoluto de Brahim es el que dirigió Luis de la Fuente en 2021 antes de la Eurocopa contra Lituania, cuando la sub 21 tuvo que sustituir a la absoluta por el positivo en coronavirus de Busquets. Después fue convocado en otra ocasión por Luis Enrique, pero no llegó a jugar.