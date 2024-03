Brahim se pronuncia por primera vez sobre su adiós a la selección española y responde a De la Fuente

Brahim Díaz habló por primera vez sobre su decisión de jugar como internacional absoluto con Marruecos y no con España. Lo hizo en "Universo Valdano", el programa de entrevistas en Movistar. Precisamente a Valdano le dijo: "Cuando eras jugador tu sueño era jugar Mundiales, ¿verdad?", pues eso es lo que desea también el futbolista del Real Madrid, y para eso, entre otras cosas, ha elegido Marruecos.

"Estoy tranquilo, al final respeto y he guardado silencio en un tema que he tenido que elegir. Son dos países que amo como Marruecos y España. he crecido en España, Málaga es mi ciudad, y tengo raíces marroquíes por mi familia. Lo he decidido así. Me han brindado una oportunidad, tienen las mismas ganas que yo, me han dado cariño y amor", explicó en 'Universo Valdano'.

"No presiono a nadie, me dedico a jugar y a demostrar las cosas en el campo, siempre lo he hecho y ahora no lo voy a cambiar", dijo como respuesta a las primeras explicaciones ofrecidas por Luis de la Fuente, que iba a convocar este viernes a Brahim y se le comunicó su decisión de elegir Marruecos.

Brahim mostró agradecimiento a España, tras haber jugado en sus categorías inferiores e incluso haber debutado en un amistoso con la absoluta, así como a Marruecos, con la que confesó sueña jugar Mundiales.

"Marruecos siempre ha estado ahí y se ha dado así, al final he elegido y no hay que dar más vueltas. Estoy agradecido a todos siempre. Es una elección que he hecho y estoy totalmente enfocado en las decisiones que se toman. En la vida hay que tomar decisiones", argumentó.

"Son dos países que amo, tengo raíces marroquíes y estoy orgulloso. He crecido en España y se trata de una elección. He elegido lo mío y estoy con muchas ganas de demostrar. Sueño con jugar Mundiales", agregó.

De hecho, no ocultó la ilusión con la que vivió el camino de Marruecos en la última Copa del Mundo, en el que eliminó a la selección española y llegó a semifinales.

"Me siento identificado con lo que hicieron en el último Mundial, me puso alegre lo que consiguieron. Es una selección muy buena, descomunal. No suelo ver si soy foco mediático, me aparto de todo. Hablo en el campo, es donde me gusta hablar. He elegido lo que quiero, me han brindado una oportunidad increíble. No hay que darle vueltas ni mirar atrás, hay que centrarse en lo que viene desde ahora. Estoy agradecido en grande",