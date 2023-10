El Ajax, en llamas: "Veo a un equipo de mierda con jugadores de mierda" .

Hay palabras que cuestan de poner en la misma frase. Es lo que ocurre cuando toca decir que el Ajax está en puestos de descenso. Como si "Ajax" y "descenso" fueran incompatibles, como si el gigante de Amsterdam estuviera pasando por una pesadilla de la que tendrá que despertar más pronto que tarde. Pero de momento la pesadilla sigue su curso y el Ajax sigue durmiendo. Y lo hace en puestos de descenso, sí.

Nunca antes el Ajax, uno de los grandes dominadores del fútbol holandés, cuatro veces campeón de la Copa de Europa, club que más veces ha ganado la Eredivisie y vigente campeón de la liga, había estado ocho partidos seguidos sin conocer la victoria. La trágica derrota del fin de semana en Utrecht, con un gol en el 90' que terminaba de enterrar a los de Amsterdam, deja al Ajax con unos números que asustan a cualquiera: con cinco puntos de 21 posibles, solo ha logrado una victoria y ha caído derrotado en los últimos cuatro, situándose en la penúltima posición solo un punto por encima del colista. La única buena noticia es que tiene dos partidos pendientes.

A 22 puntos del PSV, líder del campeonato con paso perfecto (9 victorias en 9 jornadas), la situación del Ajax es insostenible. Tanto que las voces reconocidas ya están saliendo en público a analizar la crisis del gigante holandés. Van der Vaart, exjugador del Ajax y del Real Madrid, ha sido el que ha sido más contundente: "Digo lo que veo, y es un equipo de mierda con jugadores de mierda". Sin pelos en la lengua.

El Ajax tocó fondo en Utrecht .

"Con 110 millones de euros invertidos en fichajes tienes que ser campeón. Hay jugadores que no pueden seguir en el campo", siguió Van der Vaart. Y es que el Ajax, como cada verano, ha sufrido una renovación asi absoluta de su plantilla, perdiendo a piezas clave como Mohammed Kudus, Jurriën Timber o Edson Álvarez, ingresando 156 millones y gastando otros 110 'kilos' en cubrir los puestos vacantes ... de momento sin éxito.

"El Ajax realmente tiene que jugar como Excelsior... Ya no eres el Ajax. Tienes que asumir que no eres mejor que el rival. No tienes las cualidades para eso", terminó un abatido Van der Vaart, muy preocupado por la situación de su exequipo.

Por delante, el paisaje no es esperanzador. Menos al comprobar que el próximo fin de semana el Ajax tiene que enfrentarse a su gran rival, el PSV, líder destacado de la Eredivisie, en el Philips Stadion. O redención ... o hundimiento.