Se alarga a cuatro años la sanción de Mo Katir

Mohamed Katir, atleta español de 26 años y subcampeón del mundo de 5000 metros, nuevamente sufre la sentencia de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU). Comenzando el 2024, fue sancionado por una infracción derivada de tres fallos de localización para someterse a un control antidopaje, por lo que inicialmente debía estar dos años fuera de competición, desde el 7 de febrero de este año hasta el 6 de febrero de 2026.

Pese a que el atleta accedió a acatar la penalización afirmando que: "Este problema ha venido motivado porque soy una persona muy despistada", nuevamente su caso está en investigación debido a que Sport Resolutions, entidad que tramita los procedimientos disciplinarios de World Athletics, ha informado sobre una violación al artículo 2.5 del reglamento antidopaje, infracción conocida comúnmente como tampering (manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje).

Por esta razón, ya no serán dos años los que el atleta estará fuera de competiciones sino cuatro, que empezaron a transcurrir desde la fecha inicial de la primera sanción (7 de febrero de 2024) y concluirán en febrero de 2028. Hasta ahora, no se procederá a la anulación de ningún galardón conseguido por Katir, quien en su momento aclaró: "Deseo hacer constar que todos los logros deportivos conseguidos por mi parte hasta la fecha han sido realizados sin recurrir a ningún tipo de dopaje".

Mohamed Katir, con la plata y la bandera de España ROBERT GHEMENT Agencia EFE

Los fallos de localización que conllevaron a la primera sanción sucedieron: el 28 de febrero de 2023, cuando el deportista alegó haber viajado a Portugal para visitar a su novia en el momento en que el agente de la AIU se presentó en su casa; el 3 de abril de 2023, cuando estaba entrenando en Francia y no pudo cambiar su ubicación en la aplicación ADAMS (AntiDoping Administration Management System); y el 10 de octubre de 2023, cuando no estuvo localizable dentro de la hora establecida.

Ahora, se le acusa de incurrir en tampering el 28 de febrero de 2023, coincidiendo con el primer fallo de localización, pues fue modificada la fecha de un viaje a Portugal en la reserva y el billete de avión, dado que había informado a la AIU que llegó al país luso en determinado día, cuando lo había hecho dos días antes.

Pese a que la sanción ha sido impuesta, no es definitiva. Podrá ser apelada ante el TAS - CAS (Court of Arbitration for Sport), conocido también como Tribunal de Arbitraje Deportivo. Por el momento, el atleta ya se ha perdido los Juegos Olímpicos de París y los Europeos de Roma.