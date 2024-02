¿Cómo funciona ADAMS, la plataforma para la localización de atletas para hacerles controles antidopaje que se ha saltado Katir?

"Ha pasado 20 o 30 controles", dicen desde el entorno de Mo Katir, el subcampeón del mundo de 5.000. Pero tres veces que fueron a buscarlo para hacerle uno, no lo localizaron y estalló la bomba en el atletismo español: Katir ha sido "suspendido provisionalmente" por la Unidad de Integridad del Atletismo (AUI). El atleta recibió la noticia desayunando en Valencia, donde ayer iba a correr en el Gran Premio Internacional buscando acercarse al récord de Europa de 5.000. Desde el círculo cercano al fondista insisten en que "desde el punto de vista moral no es un tema de que haya tomado sustancias ilegales" y que "el problema es la localización", aunque "es verdad que forma parte del juego y todos los deportistas lo saben". Según las normas antidopaje de World Athletics (la Federación Internacional) "cualquier combinación de tres faltas en la localización dentro de un periodo de 12 meses constituye una violación de las reglas antidopaje·. Lo consideran, por tanto, como un positivo. La sanción sería de dos años, que podría reducirse a uno como mínimo según el grado de culpa.

Más Noticias Expediente El español Mohamed Katir, suspendido por la Unidad de Integridad del Atletismo

"Se trata de un simple expediente derivado de la cumplimentación de datos de localización en la plataforma ADAMS que ha podido generar fallos de localización", explicaba el atleta en un comunicado con el que se adelantó a la noticia: fue el propio Katir quien informó de la suspensión. "Si no estás muy pendiente y eres un poco despistado, pasan estas cosas", justifican desde su entorno. "Si te marchas cinco minutos antes te pueden meter la sanción. Es un poco complicado, algunos atletas tienen fallos de manera involuntaria", insisten.

¿Cómo funciona ADAMS?

Pero, ¿cómo funciona la plataforma ADAMS? Es un sistema que lleva mucho tiempo. Primero solo había controles en competición, después se pasó a controles sorpresa, que se consideraron muy invasivos, y se llegó a este punto intermedio para deportistas de élite de varias especialidades. La aplicación, afirman los que la han usado, iba peor antes, pero ya da pocos fallos. En ella, tienen que rellenar dónde van a estar durante una hora al día, los 365 días del año. Durante esa hora deben estar localizables para que les hagan un control. Pueden ir a hacer el control un día al mes, dos, cinco, ninguno...

En caso de no estar o no abrir la puerta de casa o situaciones así, buscan al deportista llamando por teléfono mínimo dos veces, una al principio y otra al final, y si le contactan y acude y lo hace sin que se haya cumplido la hora, no pasaría nada. Si no consiguen hacer el control, se considera una falta y se notifica al deportista tiempo después. También se le da unos días para recurrir y justificarse si ha surgido una emergencia por la que no ha podido estar en el lugar que indicaba. Por tanto, Katir sabía que estaba en el alambre y que ya tenía dos avisos. Los deportistas lo que suelen hacer es poner una hora tipo de 7 a 8 de la mañana, porque es más probable que estén en casa durmiendo o despertándose. Si viajan para competir fuera, están en concentraciones o ese día no van a estar en casa, deben entrar en la aplicación y señalar la hora y el lugar donde van a estar localizables.

"En alguno de los fallos de localización reportados por parte de AIU, me encontraba disponible en lugar, fecha y horas aportadas por mi parte", defiende Katir. Eso tendrá que demostrarlo ante la justicia deportiva en la apelación que ha presentado. De momento, la Real Federación Española de Atletismo ha movido ficha y ha suspendido la licencia de Mo Katir.

Precedentes

Por un caso parecido también fue sancionado el atleta Adel Mechaal, en 2017, aunque después fue declarado inocente por el TAS. En su caso los controles a los que supuestamente falló eran de la Agencia Estatal Antidopaje Española, tan en entredicho en los últimos tiempos. Los de Katir son del organismo internacional, en teoría más serio y profesional. Así lo expresó el propio Mechaal, que habló en el Gran Premio Internacional del Valencia. "Mi caso fue con la AEPSAD, ahora llamada CELAD, que trabajan horriblemente. Ojalá cambien y se cambie esa perspectiva porque nos quita credibilidad a todo el deporte español de puertas para fuera. Tener una agencia nacional que trabaje tan mal es malo para el atletismo español. Lo de Katir es AIU, que confío que hacen muy bien su trabajo, son un organismo independiente, serio, correcto y esa es la gran variante". Otros deportistas no pudieron demostrar que había un error. El campeón del mundo de 100 Chris Coleman fue sancionado y se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio. El ciclista danés Rasmussen, lo mismo en 2007, en uno de los Tours que ganó Contador. La Justicia suele ir lenta y quedan menos de seis meses para los Juegos de París. Katir quiere pedir la suspensión cautelar para seguir compitiendo hasta que haya fallo. El atleta murciano mandó unos tuits en caliente, que después borró.

En ellos reitera que es inocente, que la IUA le ha hecho 120 controles y siempre dio negativo, que es un error administrativo y que nunca ha tomado el camino fácil. "Me estáis destrozando y sólo vais a perder un atleta como yo, solo me vais a hacer irme a un país que jamás me han querido y que tenga que correr con ellos [Marruecos, su país de nacimiento], solo porque he tenido un fallo administrativo. Voy a desaparecer, cuando veáis que jamás he engañado y todos los fallos que me han puesto son injustos, aquí veré quien de verdad me quiere y quien no (adiós)", concluye.