Alcaraz habla sobre la lesión que le hizo llamar al fisio contra Griekspoor

Las alarmas saltaron cuando Carlos Alcaraz llamó al fisio para ser atendido cuando el partido estaba 5-4 en el segundo set para Griekspoor y el murciano tenia que sacar para no perder la manga. Después de una breve conversación con el fisio y una más breve del fisio con el árbitro, Alcaraz se fue al vestuario para ser atendido. El español tenía molestias en la pierna derecha y, aunque no es una sensación nueva para él, sí reclamó la asistencia del fisio.

Después de los tres minutos que permite el reglamento, Alcaraz regresó corriendo a la pista. Y, aunque tuvo que llegar al tie break, se llevó la victoria en dos sets sin desgastarse más de lo necesario.

«Menos mal que no hemos ido al tercero. en el segundo set [Griekspoor] ha jugado mejor y en el tercero hubiera incrementado el nivel. Muy contento de haber jugado un tie break muy bueno, a mi nivel y de haber ganado el partido en dos sets», ha explicado Alcaraz a Álex Corretja en Eurosport.

«Sabía que [Griekspoo] tenia más nivel de lo que ha jugado en el primer set. Con el break arriba en su primer juego de saque se ha venido un poquito abajo y en el segundo la bola ya no iba tan rápida y me ha costado un poquito más. Él ha jugado con más primeros y me ha costado. Hemos sabido mantener la calma, salvar break points abajo, set point abajo», añadía.

Al ser preguntado sobre su lesión, Alcaraz dijo: «He jugado muchos partidos y problemas siempre va a haber. Es un dolor que ya venía arrastrando, que sé cómo llevarlo, cómo gestionarlo y mañana vamos a tope con Rafa». El dolor le lleva acompañando desde hace varios torneos, pero nada le impedirá estar hoy en el partido de dobles de la pareja española.