Alcaraz - Griekspoor, en directo hoy Juegos Olímpicos París 2024

«Menos mal que no hemos ido al tercero. en el segundo set [Griekspoor] ha jugado mejor y en el tercero hubiera incrementado el nivel. Muy contento de haber jugado un tie break muy bueno, a mi nivel y de haber ganado el partido en dos sets», ha explicado Alcaraz a Álex Corretja en Eurosport.

«Sabía que [Griekspoo] tenia más nivel de lo que ha jugado en el primer set. Con el break arriba en su primer juego de saque se ha venido un poquito abajo y en el segundo la bola ya no iba tan rápida y me ha costado un poquito más. Él ha jugado con más primeros y me ha costado. Hemos sabido mantener la calma, salvar break points abajo, set point abajo», añadia.