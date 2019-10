Alonso y la llamada de Ferrari

La pregunta, pertinente; la respuesta, reveladora: «¿Si te llama Ferrari...?», deslizó el periodista de La Sexta y «Jugones» Óscar García al bicampeón del mundo de la F-1. «No lo sé, veremos», respondió Fernando Alonso con una amplia sonrisa. Ya no habría más preguntas, pero tampoco eran necesarias. La espinita de Ferrari sigue muy presente. Fernando Alonso no pudo ser campeón del mundo con la escudería más mítica, y eso no se olvida, por lo que ahora, con Charles Leclerc convertido en el referente de los italianos y con la posición de Sebastian Vettel muy debilitada, es el momento de empezar a recuperar terreno mediático. De momento, Fernando ya ha lanzado su mensajito en público. Mientras, el inefable Briatore, amigo y exjefe en los años grandes de Renault, no para de hablar en la prensa sobre lo que conseguiría Alonso con este Ferrari o en años anteriores. Un trabajo paciente, casi quirúrgico, pero necesario para que en Maranello a alguien se le encienda la luz y olvide viejas rencillas. No salió bien de allí, pero... ¿Por qué no una dupla Alonso-Leclerc?

Proyecto ganador En esta columna lo venimos diciendo desde hace tiempo. Fernando está como loco por volver, aunque no de cualquier manera. Los últimos años le han enseñado una lección valiosa: sólo hay que embarcarse en proyectos ganadores. Ya sea en el Mundial de resistencia, en la Indycar, en los Rallys o en los karts. Nada de proyectos a medio plazo, basta de sufrir. Si en 2021 McLaren le ofreciese un coche con opciones reales, ahí estaría. Mientras, Ferrari siempre estará presente. «Todo el mundo me pide volver algún día a la Fórmula Uno... No es algo que tenga a corto plazo en la cabeza, pero quizá a medio plazo. No lo sé, poco a poco», desveló Fernando también en La Sexta. Háganme caso: volverá.