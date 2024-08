Ancelotti encuentra el problema del Real Madrid

Carlo Ancelotti no pierde el tiempo buscando excusas, prefiere emplearlo en encontrar soluciones rápidas al problema del Real Madrid, que tiene detectado y que es futbolístico, según el técnico italiano. «El juego es lento, no hay mucha movilidad, el balón llega a los delanteros cuando el rival está cerrado, sin balón no somos compactos, dejamos espacios entre líneas... el problema está claro y hay que solucionarlo», decía tras el segundo empate en tres partidos de Liga. «Nos cuesta buscar la jugada en este momento, tenemos que aguantar y sufrir un poco, el equipo no tiene buen equilibrio, no somos rápidos en la circulación del balón y nos cuesta recuperar la pelota. Es todo, más o menos, lo que nos pasó contra el Mallorca. No he visto mejoría en el equipo y tenemos que buscar una solución rápida», insistía comparando el choque en Son Moix con la primera parte del estadio de Gran Canaria. Buscó cambiar algo en ataque y en el centro del campo, con Brahim y Modric, pero nada le funciona ahora mismo al vigente campeón, muy atascado y sin poder sacarle rendimiento a Mbappé.

Ancelotti se pone al frente de la situación y se colocar toda la responsabilidad. «Sí, nos cuesta encontrar la solidez del año pasado, no hay que buscar excusas, el calendario aprieta y hay que mejorar rápidamente. Tengo que ser más claro con la estrategia sobre el campo para dar claridad a los jugadores. Nos está costando más de lo que se podía pensar. Hay que trabajar focalizados en hacia dónde queremos ir», comentaba.

El Real Madrid sólo encontró el gol en Las Palmas de penalti, después de muchos lanzamientos fuera y de alguna buena parada de Cillessen, que evitó que el empate llegase en la primera parte. Y en defensa, también estuvo blando. «Cuando tenemos el bloque medio no somos compactos, hay mucha distancia entre las líneas, la presión muy alta sí hemos hecho bien. Nos falta ser más sólidos en el bloque medio y recuperar más el balón», detallaba en cuanto a los conceptos estratégicos. «No creo que sea un problema mental, porque el equipo entrena bien. A veces pasa en el fútbol que no eres capaz de encontrar la manera de jugar y ser sólido y contundente. No veo falta de carácter o falta de actitud. Las cosas no están saliendo bien y tenemos que arreglarlo pronto, porque no podemos dejarnos puntos como hemos hecho en los dos últimos partidos fuera».