Ancelotti sobre Vinicius: "¿De qué tiene que defenderse? La víctima es él

Se supone que Vinicius tendrá un partido más tranquilo en el estadio Príncipe Moulay Abdellah, del que tuvo en Son Moix, donde la crispación contra él estaba en el campo, en la grada y hasta en la salida del estadio bastante tiempo después del pitido final. En Rabat hay una gran colonia de aficionados madridistas, y los que apoyen al Al Ahly en la segunda semifinal del Mundial de Clubes no tendrán tantas cuentas pendientes como parecen tener muchas aficiones de la Liga con el brasileño.

Ancelotti se puso muy serio en Marruecos cuando le preguntaron si lo que sucedía es que Vinicius no estaba suficientemente arropado en el césped por sus compañeros, que no apretaban al árbitro cuando le hacían una falta al «20». «La pregunta que yo hago es esta: ¿El problema es Vinicius, los compañeros de Vinicius, Vinicius de qué tiene que defenderse, los compañeros tienen que defenderlo de qué?. No sé», lanzaba el técnico del Real Madrid un poco harto de que se le esté dando la vuelta a una situación que es bastante clara.

«Aquí parece que el problema es Vinicius y el problema es lo que pasa alrededor de Vinicius y punto. Es un problema del fútbol español y yo, que soy parte del fútbol español, creo que es un problema que tenemos que resolver. Parece que Vinicius es culpable y no es así. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo», continuaba el técnico del Real Madrid apuntando a problemas más profundos como Liga y sociedad que la rivalidad o los colores dentro del campo.

Uno de los compañeros del brasileño, Fede Valverde, lo defendió ante los micrófonos: Me parece una persona increíble, con muchos valores. Dentro del campo es diferente, trata de disfrutar del fútbol a su manera, como muchos brasileños, muy alegre, hay que respetar su forma de disfrutar», decía el centrocampista del Real Madrid, que también quería diferenciar lo que es el folclore del fútbol de otras cosas. «Es parte del fútbol que un compañero reciba muchas faltas, pero cuando se habla de la afición y racismo... Le tienen mucha bronca a un jugador que sólo tiene 22 años, no se piensa en que no deja de ser una persona. Hay que respetarlo un poco más, hay que apoyar a tu equipo, pero deben tener muchos problemas en casa y se la agarran con un joven jugador», cerraba el «pajarito».