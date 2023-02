La frase de Ancelotti tras las diez faltas del Mallorca sobre Vinicius

Nada más terminar el partido, Ancelotti fue a buscar a Vinicius para acompañarlo al vestuario. No quería más lío el técnico del Real Madrid con el hombre más buscado por los rivales y el público en Son Moix. Trataba de apartarlo del ruido después de 90 minutos en los que el brasileño recibió 10 de las 29 faltas que hizo el Mallorca, récord en lo que va de Liga, incluido el penalti de Rajkovic que pudo darle al menos un punto a los blancos.

“Todo lo que está pasando no es culpa de Vinicius, él sólo quiere jugar al fútbol. Y luego hay un ambiente que provoca, que le aprietan, que le hacen faltas, esto es lo que pasa. Hay que cambiar el foco, porque piensan que es culpa de Vinicius y sólo hay que ver lo que ha pasado en este partido para darse cuenta de que no es así”, lanzaba el técnico del Real Madrid, que desde la zona técnica pidió en varias ocasiones la amarilla para los rivales por la reiteración en las faltas. “El árbitro decide lo que es falta y lo que es tarjeta. Lo que se le ha olvidado es lo de la repetición de las faltas, porque no han sido muy feas, pero es amarilla si se repite una y otra vez. Al descanso teníamos dos amarillas y el Mallorca cero”, continuaba Ancelotti.

Vinicius vio la quinta amarilla en esta Liga y no estará ante el Elche en el Bernabéu el 15 de febrero, en una tarde en la que, como estaba previsto, tuvo un montón de roces con los defensas mallorquinistas, desde los primeros minutos, cuando Dani Rodríguez le recibió con la primera falta sin opción de disputar el balón. Cuando se iba al vestuario en el descanso, mostró el escudo de su camiseta a la grada, y en la segunda mitad Raillo le enseñó el suyo al brasileño que, fiel a su estilo desde que llegó al Madrid, no dejó de intentarlo en ausencia de Benzema y a pesar de la falta de espacios encontró el penalti que pudo haber equilibrado el encuentro.

Lo falló Asensio, el elegido por Ancelotti para lanzarlo, que explicó el porqué de que prefiriera al balear por delante de Rodrygo. “La duda era Asensio o Rodrygo, elegí a Asensio por si a Rodrygo le afectaba psicológicamente el fallo en la tanda en el Mundial. El primero es Benzema, luego Modric, Kroos, Asensio o Rodrygo. Los lanzadores los elijo yo”, sentenciaba el técnico, dolido por esos tres puntos que le frenan en su intento de que el Barcelona no se aleje más. “Duele mucho la derrota en este sentido, pero ha sido el partido que esperábamos. Un partido duro, difícil, con muchas faltas, interrupciones. En general no ha sido un mal partido, nos ha afectado el gol encajado pronto, una de las pocas veces que el rival ha entrado en nuestra área. Esto nos afecta para la Liga y ahora hay que pensar el Mundial, donde llegamos con mucha ilusión y dificultades que manejaremos de la mejor manera. Después, volveremos para pelear la Liga hasta el final. Queda mucho y lo que nos ha pasado aquí a nosotros le puede suceder a cualquiera”.