Andrea Iannone critica a Márquez: "Provocará un desastre en Ducati desde la primera carrera"

Marc Márquez será uno de los grandes atractivos de la próxima temporada en Moto GP. El español correrá con la Ducati Desmosedici GP23, después de 11 años de éxitos en el Repsol Honda.

Ante tanta ilusión, siempre hay ciertos críticos. Andrea Iannone fue uno de ellos. El piloto fue sancionado por dopaje y volverá a competir con el equipo italiano en Superbikes. "No tengo dudas al respecto. Marc Márquez provocará un desastre en Ducati desde la primera carrera. Su forma de correr es liarla, esa es la verdad. Marc se cabrea cuando los demás hacen lo que él suele hacer. Si te comportas de la misma manera que Márquez trata a sus rivales, se enfada".

"Ducati tiene experiencia para gestionar a los pilotos, y si Márquez va demasiado lejos será en su detrimento. Lo que es seguro es que será muy rápido, pero no será fácil para él. Vislumbro una competencia brutal. Veo a Bezzecchi bastante cargado de energía. A Pecco también, aunque de otra manera. Jorge Martín es un tipo duro, y Morbidelli uniéndose a Pramac también lo será", zanjó.

Por su parte, Claudio Domenicali, máximo responsable de la firma Ducati, habló en 'la Repubblica', habló sobre el ocho veces campeón del mundo de motociclismo. "El hecho de que Marc haya fichado por un equipo Ducati es como si Mbappé fichase por el Real Madrid. Todos sabemos quien es Marc y cómo pilota Marc. Es más, desde el día que probó nuestra moto, en el test de Cheste, nuestros otros siete pilotos están ya analizando cómo conduce Márquez nuestra 'Desmo', ya que logró estar, en pocos minutos, delante. Juro que ni bajo tortura voy a explicar cuales fueron los resultados, pero sí puedo contarle que, antes de que Marc se subiese a nuestra moto, hicimos simulaciones de carreras como si ya la pilotase, asándonos en los datos y estilo de su hermano Àlex. Insisto, no me pregunte sobre los resultados, pues no los explicaré ni bajo tortura", comentó.