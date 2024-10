La anécdota de Guti en "El Chiringuito": "Todos nos pesábamos menos Ronaldo Nazario..."

En estos días se está hablando mucho sobre la saturación de partidos, hábitos y vida privada de jugadores. A raíz de este tema, Guti protagonizó una de las anécdotas más virales de "El Chiringuito" cuando le preguntaron por los hábitos de los futbolistas en aquel Madrid de Capello.

Más Noticias Ya hay dos equipos en LaLiga dispuestos a ofrecer acomodo a Sarabia

"Todos los días llegábamos y estaba Capello con la hoja y te tenías que pesar. Si alguien se pasaba... Capello le echaba la bronca. Todos se pesaban, menos uno. Ronaldo decía que no se pesaba y Capello podría decir lo que quisiera, pero que él no se pesaba", aseguró Guti. El exmadridista también dijo que en aquella plantilla existía mucha profesionalidad y que esa anécdota era algo que se veía con normalidad debido al gran nivel que luego daba Ronaldo. El tertuliano se negó al principio a desvelar el nombre del compañero que no se pesaba hasta que el propio Josep Pedrerol dijo alto y claro que era Ronaldo Nazario.

"Te critican todo lo que hagas, tienes que pensar en ti. Cuando no ibas con la selección al final te despejabas. Estás todo el día pensando en el fútbol. Mbappé puede hacer lo que quiera... Si se queda en la ciudad deportiva te critican, si te vas pues te critican", dijo Mbappé. "La vida privada de Mbappé no existe... no tienen vida privada. Da igual lo que hagan... ellos no tienen vida privada. Es muy duro y es así", alegó Guti.

Guti fue uno de los jugadores más destacados de aquel Real Madrid, pero también fue noticia en varios momentos por temas extradeportivos que explican perfectamente el argumento que razona en "El Chiringuito" sobre la vida privada. "A mí alguna vez me pasaron cosas malas porque al final eres persona y debes pensar en ti, en lo que creas que es lo correcto para ti, siempre y cuando eso no afecta a tu rendimiento en el campo. Pero hay cosas y cosas... Insisto en que veo genial que Mbappé salga de fiesta, ahora que tiene vacaciones y que debe recuperarse y para eso también tiene que estar bien de mente", zanjó.