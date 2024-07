Así afecta la contaminación de las aguas del Sena a la salud de los deportistas

Las Olimpiadas siguen generando polémica. Y es que, en la prueba del triatlón masculino de los Juegos Olímpicos de París se ha aplazado de día debido a que el agua del Sena no es todavía apta para el baño, ha informado la organización.

El anuncio llega después de que las fuertes lluvias del viernes y el sábado pasados empeoraron los niveles de calidad del agua, lo que ya impidió realizar los entrenamientos del domingo y el lunes.

La prueba masculina se celebrará este miércoles a partir de las 10.45 hora local (08.45 GMT), después de la femenina, que ya estaba prevista para las 8.00 (6.00 GMT).

Las autoridades francesas han invertido 1.400 millones de euros en los últimos años en una serie de obras de infraestructura para mejorar la calidad del agua del río, y está previsto que desde el año próximo los parisinos puedan bañarse en varias zonas de la ciudad.

Antonio Escribano Zafra, médico especialista en endocrinología, nutrición y medicina de la educación física y del deporte, analizó esto.

“No es el agua sobre la piel, es tragar agua. Tiene bacterias y pueden provocar problemas digestivos, sobre todo. Limpiar el agua es muy difícil, ese agua fluye, es dinámica y arrastrarán mil cosas. Además de tragar agua están los oídos… zonas de pequeña contaminación”, apunta.

El doctor Escribano que no es optimista con que pueda mejorar la calidad del agua.

“Eso no se quita en un día. No puedes limpiar el río en 24 horas. Yo creo, es mi opinión, que nunca. Es muy difícil que un río no tenga esa contaminación. A no ser que acoten la zona y puedan limpiarla, pero el río continúa…”, considera.

“Es así en todos los ríos porque las bacterias forman parte de la flora y la fauna del río. Si si tragas agua y tienes problemas digestivos, luego los deportistas lo achacarán a la organización”, completa.